Huawei P40 Pro: nuove indiscrezioni su specifiche tecniche e fotocamere

Stiamo tutti aspettando con impazienza la nuova serie Huawei P40 che pare verrà lanciata nel marzo 2020. La serie P30, lanciata l’anno scorso ha ottenuto una grande consenso da parte dei consumatori specialmente per quanto riguarda il comparto fotografico. Così sembra sarà che per la nuova serie la fotocamera sarà un grande punto di forza.

Come vi avevamo già accennato i giorni scorsi, il più grande cambiamento nella serie Huawei P40 di quest’anno sarà nel numero di dispositivi di punta. L’anno scorso, la serie P30 presentava tre dispositivi principali: Huawei P30 Pro, Huawei P30 e Huawei P30 Lite. Quest’anno sembra esserci un quarto modello di fascia più alta chiamato Huawei P40 Pro PE o Huawei P40 Pro Premium Edition. Questo modello sembra sarà dotato di un comparto fotografico eccezionale, con addirittura cinque fotocamere.

Huawei P40 Pro nuove indiscrezioni

In questi giorni nuove indiscrezioni ci giungono in merito al modello Huawei P40 Pro, le sue specifiche tecniche e le fotocamere.

Secondo quanto riferito, Huawei P40 Pro verrà fornito con un display OLED curvo, proprio come il P30 Pro. Per quanto riguarda le fotocamere frontali si il modello P40 base che il Pro avranno due fotocamere frontali nel display in alto a sinistra. Si prevede, però, che il modello Pro avrà una frequenza di aggiornamento più elevata (120Hz) rispetto al modello base.

Sul retro, ci sarà lo stesso l’alloggiamento rettangolare, ma ci saranno due importanti cambiamenti nella configurazione della fotocamera nella variante Pro. Innanzitutto, il dispositivo sarà dotato di un quarto sensore che pare sarà una fotocamera 3D ToF. In secondo luogo, la versione Pro potrebbe sostituire il teleobiettivo con un obiettivo periscopio ridisegnato. Esistono informazioni contrastanti riguardo la capacità di zoom di questo modello: secondo alcuni lo zoom ottico sarà 10x, secondo altri lo zoom ottico 10x sarà limitato all’edizione Premium, mentre la versione Pro avrà solo lo zoom ottico 5x.

Pare che la versione Pro potrebbe uscire anche in un’edizione speciale di colore verde menta.

Altre aspetti tecnici di Huawei P40 Pro saranno: chip Kirin 990 e memoria 8 GB / 12 GB RAM + 128/256/512 GB ROM, batteria sarà da da 5500 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico si ipotizzano due possibilità riguardo questo nuovo smartphone:

Possibilità 1°: fotocamera da 40 MP (1 / 1,5 “) + sensore primario da 52 MP (1 / 1,3”) + obiettivo Periscopio con zoom ottico 5x + sensore 3D ToF.

Possibilità 2°: fotocamera Sony IMX686 da 64 MP + obiettivo ultra grandangolare 20 MP + obiettivo con zoom ottico 10x + sensore 3D ToF.

La serie dell’anno scorso ha venduto abbastanza bene sia in Cina che all’estero. Quest’anno però, i dispositivi si presenteranno senza le app di Google, e la società dovrà fare un ulteriore sforzo per cercare di convincere gli utenti ad acquistare Huawei che non si servirà più di Google services ma di Huawei Mobile Services HMS.

