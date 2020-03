Huawei P40, sul web spuntano i prezzi europei: il P40 Pro costerà 1.139 euro

I prezzi europei della serie Huawei P40 sono finalmente emersi online. L’elenco include non solo Huawei P40 Pro e Huawei P40, ma anche Huawei P40 Lite e Huawei P40 Lite E.

Il più economico è proprio Huawei P40 Lite E, che ha un prezzo di 199 euro, mentre il più costoso è Huawei P40 Pro: per assicurarsi il nuovissimo top di gamma della società di Shenzhen serviranno infatti 1.139 euro. Stando alle ultime voci, sembra che l’azienda cinese lancerà anche un altro telefono di questa serie: si tratta di Huawei P40 Pro PE (Premium Edition), che verrà fornito con un processore Kirin 990 5G.

I prezzi per la serie di telefoni Huawei P40, resi pubblici grazie ad un sito greco, comprendono la variante da 128 GB dell’Huawei P40 al prezzo di 849 euro, Huawei P40 Pro da 256 GB a 1.139 euro, Huawei P40 Lite a 329 euro e Huawei P40 lite E a 199 euro.

Oltre ai prezzi, il sito greco non rivela nuovi dettagli sulle specifiche dei nuovi telefoni del colosso asiatico. Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito Gizmochina, un rivenditore sudcoreano ha pubblicato un elenco che riguarda Huawei P40 Pro PE, che dovrebbe arrivare con uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici (1440×3160 pixel). Il processore Kirin 990 5G sarà abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Il sito Web afferma inoltre che il telefono arriverà con cinque fotocamere sul retro e due sul davanti.

Infine, Huawei P40 Pro PE sarà equipaggiato con un’enorme batteria da 5.500 mAh con supporto per ricarica rapida da 50 W e ricarica wireless rapida da 27 W. Per tutte le altre specifiche non resta che attendere il prossimo 26 marzo, che è la data scelta dall’azienda cinese per lanciare i suoi nuovi prodotti: l’evento sarà esclusivamente online (in streaming) a causa dell’epidemia di coronavirus.

Fonte Gadgets360