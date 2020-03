Huawei P40, P40 Pro e P40 + ufficiali: l’azienda cinese lancia la nuova serie

La serie Huawei P40 è stata lanciata ufficialmente giovedì in un evento “online”. La serie comprende tre telefoni, ovvero Huawei P40 5G, Huawei P40 Pro 5G e Huawei P40 Pro + 5G. Tutti e tre i telefoni supportano Wi-Fi 6 e 5G, grazie al chipset Kirin 990 5G.

Il prezzo di Huawei P40 5G è di 799 euro. Il telefono è disponibile in tre varianti di colore, ovvero nero, blu mare profondo e bianco ghiaccio, nonché in due varianti opache, Blush Gold e Silver Frost. Sarà in vendita a partire dal 7 aprile. Huawei P40 Pro 5G costa invece 999 euro e sarà anch’esso in vendita dal 7 aprile. Huawei P40 Pro + 5G è il telefono della serie più “caro”: il prezzo è di 1.399 euro, nelle due varianti di colore Black Ceramic e White Ceramic. Sarà in vendita a partire da giugno.

Huawei P40 5G funziona con Android 10 e dispone di uno schermo OLED da 6,1 pollici (1.080×2.340 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il telefono è alimentato con un processore octa-core Kirin 990 5G, abbinato ad una GPU Mali-G76 MC16 e 128 GB di spazio di archiviazione.

Huawei P40 5G ha tre fotocamere sul retro. Il sensore principale è una fotocamera da 50 megapixel, mentre il sensore secondario è un ultra grandangolare da 16 megapixel. Infine, la tripla fotocamera è caratterizzata da un teleobiettivo da 8 megapixel. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 32 megapixel. Lo smartphone è infine equipaggiato con una batteria da 3.800 mAh, con supporto per la ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W.

Anche Huawei P40 Pro 5G funziona con Android 10. Il telefono ha un display OLED da 6,58 pollici (1.200×2.640 pixel) ed è alimentato con il processore Kirin 990 5G, abbinato ad una GPU Mali-G76 MC16, 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Huawei P40 Pro 5G ha quattro fotocamere sul retro con la fotocamera principale da 50 megapixel, un ultra grandangolare da 40 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel e una fotocamera con rilevamento della profondità 3D. Davanti troviamo invece una fotocamera da 32 megapixel e un sensore di profondità. La batteria è da 4.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperCharge 40W e alla ricarica rapida Wireless SuperCharge 27W.

Infine, il P40 Pro + 5G è quasi identico al P40 Pro 5G. Le uniche differenze sono i 512 GB di memoria interna (non espandibile) e le 5 fotocamere posteriori, con la fotocamera principale da 50 MP.

Fonte Gadgets360