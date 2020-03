Huawei P40 e P40 Pro, nuova certificazione per i modelli 5G: il processore è Kirin 990 5G

La serie Huawei P40 è pronta per essere lanciata e la società ha già fatto sapere che i telefoni verranno ufficializzati il prossimo 26 marzo.

La serie Huawei P40 dovrebbe essere composta da tre smartphone; Huawei P40, Huawei P40 Pro e P40 Premium Edition. Sembra che sia Huawei P40 che Huawei P40 Pro abbiano ricevuto la certificazione dalla NTBC thailandese, che conferma il supporto 5G. L’annuncio è stato individuato per la prima volta dal sito MySmartPrice, ma non può ancora essere considerato come ufficiale. Gli smartphone che hanno ricevuto la certificazione hanno i numeri di modello ANA-NX9 e ELS-NX9.

Tuttavia, se si tratta davvero dei due nuovi telefoni della casa di Shenzhen, il supporto 5G suggerisce che entrambi saranno alimentati con un processore Huawei Kirin 990 5G, che gli esperti del settore considerano come il chip più potente dell’azienda cinese.

Per ora non sono state confermate altre specifiche tecniche di questi nuovi telefoni. Nelle ultime indiscrezioni è emerso che il comparto foto della serie P40 di Huawei sarà di un livello straordinario, probabilmente superiore a quello già fortemente apprezzato dei telefoni P30. Huawei P40 Pro, stando agli ultimi leak, dovrebbe essere dotato di un sensore RYYB personalizzato e di una fotocamera con zoom Periscope di seconda generazione.

Il produttore di smartphone cinese, nel frattempo, ha già lanciato l’Huawei P40 Lite in Spagna, che avrebbe dovuto essere rilasciato insieme agli altri smartphone. Huawei P40 Lite si caratterizza soprattutto per la presenza di 4 fotocamere sul retro; inoltre, il telefono della nuova serie di Huawei è alimentato con un processore Kirin 810.

La buona notizia dell’ultim’ora è che Huawei P40 Lite è arrivato anche nel mercato italiano. Il telefono – disponibile nelle varianti di colore verde, nero e rosa – può essere infatti acquistato su Amazon Italia al prezzo di 299,90 euro.

Fonte Gadgets360