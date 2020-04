Huawei P40 e P40 Pro disponibili in Italia: in regalo anche Huawei Watch GT2 (e non solo)

Ottime notizie per tutti i fan italiani dei prodotti Huawei che non vedevano l’ora di avere tra le mani gli ultimi prodotti dell’azienda cinese.

Huawei P40 e P40 Pro, ovvero i nuovissimi telefoni ufficializzati da Huawei un paio di settimane fa, sono ora disponibili anche nel mercato italiano. Entrambi gli smartphone possono essere acquistati tramite i consueti negozi, anche se in questo periodo di “lockdown” imposto dal governo per cercare di frenare il più possibile il contagio da coronavirus è molto probabile che gli utenti scelgano i canali online per procedere all’acquisto.

Come noto, i prezzi di Huawei P40 e P40 Pro non sono proprio economici. La variante “base” della nuova serie P40 della società con sede a Shenzhen viene venduta a 799,90 euro, mentre il P40 Pro ha un costo di 1049,90 euro. Cifre alte, ma va anche sottolineato che siamo di fronte a due dispositivi dalle specifiche davvero eccellenti.

Inoltre, proprio per venire incontro agli utenti, Huawei ha comunicato alcune iniziative molto interessanti. Ad esempio, chi acquista uno di questi smartphone entro il 4 maggio riceverà in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT2, che viene normalmente venduto a 229 euro. Ma non è tutto: assieme all’indossabile, Huawei garantirà anche 50 GB di storage per la piattaforma Huawei Cloud e dieci film per il servizio Huawei Video, oltre a tre mesi gratuiti di Huawei Music VIP.

Nel mercato italiano, sia il P40 che il P40 Pro vengono distribuiti con finitura in vetro nella colorazione Black e in due nuove finiture opache e riflettenti che prendono il nome di Blush Gold e Silver Frost. Tra le caratteristiche principali di questi due nuovi telefoni troviamo ovviamente il processore Kirin 990 5G, che garantisce prestazioni di livello assoluto, e il supporto al 5G, la rete di ultima generazione.