Huawei, la serie P40 verrà lanciata ufficialmente a marzo 2020: lo conferma Yu

Il primo trimestre del 2020 sarà caratterizzato da grandissime novità nel settore degli smartphone mobile, con la maggior parte delle aziende principali già pronte a presentare i nuovi prodotti.

Tra queste non può certo mancare Huawei, che ha appena comunicato una notizia che farà certamente piacere a tutti gli appassionati dei dispositivi dell’azienda di Shenzhen. Il prossimo mese di marzo, infatti, la casa cinese lancerà la sua serie P40, che sarà caratterizzata da smartphone “top di gamma”.

La conferma è arrivata nientemeno che da Richard Yu, CEO di Huawei, in un’intervista rilasciata alla stampa francese. Yu non ha approfondito i dettagli che riguardano questi nuovi telefoni, anche se qualcosa è già trapelato sui vari siti online: ad esempio, i nuovi prodotti dovrebbero funzionare quasi certamente con Android 10 come sistema operativo, ma senza app e servizi Google (come ad esempio Chrome, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Foto e Google Play Services, ndr) a causa dell’ormai celebre “ban” imposto dal governo degli Stati Uniti.

Nel mercato cinese gli utenti sono ormai abituati a fare a meno dei servizi Google. Al contrario, gli utenti che si trovano al di fuori della Cina potrebbero trovare estremamente limitante l’esperienza di utilizzo di un telefono Android senza app e servizi Google. Huawei sta spendendo centinaia di milioni di dollari per attirare sviluppatori e creare un ecosistema di app per il core HMS, fino a quando il sistema operativo Harmony (pensato proprio come alternativa ad Android, ndr) non sarà pronto.

Il dirigente Huawei ha anche affermato che i telefoni della serie Huawei P40 presenteranno un nuovo design – definito dal CEO con il termine “straordinario”, ndr – e garantiranno un miglioramento sia a livello prestazionale che dal punto di vista dell’esperienza fotografica rispetto ai loro predecessori, Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Il produttore cinese di smartphone potrebbe anche lanciare un telefono Huawei P40 Lite, molto probabilmente un “rebranding” di Huawei Nova 6 SE.