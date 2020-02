Huawei P40 Lite arriva già in Europa: Kirin 810 e 4 cam sul retro, il prezzo è 299 euro

La serie Huawei P40 verrà svelata in occasione di un evento che si terrà il prossimo 26 marzo, ma un membro della “famiglia” è già stato presentato dal gigante di Shenzhen.

Si tratta di Huawei P40 Lite, che è stato presentato nelle scorse ore in Spagna e sarà disponibile nei mercati europei. A prima vista, lo smartphone pare una versione rinominata di Huawei Nova 6 SE, un telefono lanciato lo scorso mese di dicembre.

Secondo quanto riferito, il prezzo di lancio di Huawei P40 Lite è di 299 euro per la variante da 6 GB + 128 GB, mentre non è ancora chiaro il prezzo del modello più potente che contiene 8 GB di RAM. Il telefono è disponibile nelle opzioni di colore Midnight Black, Sakura Pink e Crush Green e sarà disponibile per i preordini a partire dal 2 marzo.

Huawei P40 Lite è un telefono dual-SIM che funziona con Android 10 come sistema operativo, oltre alla personalizzazione EMUI. Tuttavia, il software è costruito attorno al core di Huawei Mobile Services (HMS) e non a quello di Google Mobile Services (GMS), il che significa il telefono non avrà accesso a servizi Google essenziali come Play Store, Gmail e Maps.

Il nuovo telefono dell’azienda cinese è dotato di un display Full HD + da 6,4 pollici (1080 x 2310 pixel) con un foro nell’angolo in alto a sinistra. Il processore che alimenta questo dispositivo è un octa-core Kirin 810, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, che può essere ulteriormente espansa tramite una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, Huawei P40 Lite presenta una quadrupla fotocamera posteriore, con una fotocamera principale da 48 megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Sul lato anteriore troviamo invece una fotocamera frontale da 24 megapixel che trova posto nel “foro”.

Huawei P40 Lite mantiene il jack per cuffie ed è anche dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Il device viene inoltre fornito con una batteria da 4.200 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperCharge da 40 W.

Fonte Gadgets360