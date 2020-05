Huawei P40 Lite 5G, il nuovo telefono è ufficiale: Kirin 820, display 6,5” e 4 cam sul retro

Huawei P40 Lite 5G è l’ultimo smartphone appena lanciato dall’azienda cinese. Il nuovo modello è stato lanciato in Europa ed è diverso da Huawei P40 Lite lanciato in precedenza.

A prima vista, Huawei P40 Lite 5G sembra essere la variante rinominata di Huawei Nova 7 SE 5G lanciato in Cina il mese scorso. Il prezzo stabilito dall’azienda cinese per il P40 Lite 5G è di 399 euro: il telefono è già pronto per il preordine e le vendite inizieranno il 28 maggio. Lo smartphone viene messo a disposizione nelle opzioni di colore Midnight Black, Space Silver e Crush Green. Secondo l’elenco fornito da Huawei, i clienti che hanno completato il pre-ordine riceveranno in regalo le Huawei FreeBuds 3i.

Huawei P40 Lite 5G funziona con EMUI 10.1 basata su Android 10. Il telefono è dotato di un display LCD da 6,5 ​​pollici full-HD + (1.080×2.400 pixel) ed è alimentato con un processore HiSilicon Kirin 820 octa-core 5G, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage, anche se è prevista un’opzione per espandere ulteriormente la memoria fino a 256 GB usando una scheda SD Nano Memory.

La fotocamera dell’Huawei P40 Lite 5G è allineata verticalmente e posizionata nell’angolo in alto a sinistra del pannello. Questa configurazione include una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f / 1.8, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel con apertura f / 2.4, una fotocamera macro da 2 megapixel con apertura f / 2.4 e una fotocamera con profondità da 2 megapixel con f Apertura /2.4. Sul lato anteriore, il telefono ha una fotocamera da 16 megapixel con apertura f / 2.0. Sul lato troviamo anche un sensore di impronte digitali.

Il nuovo smartphone di Huawei è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh con supporto di ricarica rapida SuperCharge da 40 W. Le opzioni di connettività includono 5G SA / NSA, jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, NFC, porta USB di tipo C e altro ancora.

Fonte Gadgets360