Huawei P30 Pro New Edition, ufficiale la “riedizione” del P30 Pro: poche differenze

Da quando Huawei è stata inserita nell’ormai celebre lista nera del governo degli Stati Uniti, la società cinese non è stata in grado di rilasciare un telefono con le app di Google. Tuttavia, i telefoni ufficializzati e lanciati sul mercato prima del “ban” imposto dall’amministrazione Trump (con conseguente revoca della licenza da parte di BigG, ndr) possono comunque utilizzare le app di Google.

Probabilmente c’è anche questo aspetto alla base dell’ultimo annuncio da parte dell’azienda con sede a Shenzhen, che ha appena comunicato il lancio di Huawei P30 Pro New Edition. Per farla breve, si tratta di una riedizione del telefono ufficializzato nel 2019 e molto ben accolto dagli esperti del settore e dagli utenti.

Dal momento che si tratta solo di una ripubblicazione, che doveva essere necessaria per mantenere le app di Google, non ci sono molte differenze con la versione “base”. La P30 Pro New Edition è disponibile nel nuovo colore “Silver Frost”, che abbiamo visto con il P40 Pro appena presentato da Huawei: la nuova colorazione va ad aggiungersi alle altre, ovvero Nero e Aurora.

Le specifiche sono identiche al “vecchio” P30 Pro, fatta eccezione per la memoria interna da 256 GB. Per chi non ha troppa familiarità con Huawei P30 Pro, è giusto ricordare che il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,47 pollici, un processore Kirin 980, 8 GB di RAM, fotocamere posteriori con zoom ottico 5X e una batteria da 4.200 mAh. È senza dubbio un dispositivo molto valido anche nel 2020, sebbene alcune specifiche siano state superate da altri smartphone.

Per quanto riguarda infine il prezzo, Huawei P30 Pro New Edition sarà in vendita in Germania il 15 maggio per 749 euro. Forse ci si aspettava una cifra un pò più bassa, ma va detto che il telefono viene proposto in abbinamento con gli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 3.

Fonte XDA