Huawei P Smart Z riceve Android 10 anche in Italia (con la EMUI 10)

Ci sono ottime notizie per tutti i possessori italiani di Huawei P Smart Z. Il telefono ha cominciato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 anche nel nostro Paese, con tutte le funzionalità previste con la decima versione del robottino verde.

Assieme ad Android 10, è garantita anche la nuova interfaccia EMUI 10 per lo smartphone del colosso di Shenzhen, che era stato rilasciato ufficialmente dieci mesi fa. L’aggiornamento individuato anche nel mercato italiano riguarda anche le varianti no-brand: la dimensione di questo update è di 3,4 GB.

Come accennato in precedenza, le novità principali sono le stesse che abbiamo visto negli aggiornamenti che hanno interessato di recente anche altri smartphone Huawei, come ad esempio il P Smart 2019. Il rinnovamento dell’interfaccia utente è certamente una delle peculiarità più interessanti di questo update, ma è doveroso menzionare anche il supporto alla Dark Mode, una delle funzionalità che sta riscuotendo maggior successo negli utenti.

Inoltre, nel changelog delle modifiche compare anche il riferimento al “Magazine Design”, con un layout in stile “rivista” che consente un’esperienza di lettura decisamente migliorata. Gli utenti che non hanno ancora ricevuto la notifica dell’aggiornamento possono verificare la presenza dell’update recandosi nel menu Impostazioni.

L’arrivo di Android 10 su un telefono Huawei è sempre visto come una buona notizia, tenendo presente che l’azienda cinese deve sempre sottostare al “ban” imposto dall’amministrazione Trump con conseguente revoca della licenza da parte di Google.

Una diatriba che inevitabilmente sta causando problematiche economiche non banali a Huawei, che per quest’anno ha già previsto un calo del 20% nelle vendite di smartphone negli Stati Uniti. All’orizzonte non compaiono segnali di distensione, con gli Stati Uniti che restano fermamente convinti del fatto che i dispositivi Huawei vengano utilizzati a scopo di spionaggio, anche se finora non è emerso nulla di concreto a sostegno di questa tesi.