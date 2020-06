Huawei P Smart S è ufficiale: Kirin 710F, batteria da 4000 mAh e Android 10

Huawei P Smart S è stato appena ufficializzato in Italia. Dopo il P Smart 2020 e il P Smart Pro, la società con sede a Shenzhen ha quindi rilasciato il terzo prodotto della serie.

Si tratta di una versione rinnovata del telefono Huawei Enjoy 10s che è stato presentato in Cina nell’ottobre 2019. Il nuovo device va ad inserirsi nel segmento di “fascia media”, anche se le specifiche tecniche sono molto interessanti.

Huawei P Smart S è dotato di uno schermo OLED da 6,3 pollici. Lo schermo a goccia di rugiada produce una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel e un ottimo rapporto 20: 0. Il pannello OLED prevede anche un sensore di impronte digitali integrato nel display.

Il sistema operativo scelto dall’azienda cinese per questo prodotto è Android 10 (con personalizzazione EMUI 10.1). Con l’assenza dei servizi Google per via dell’ormai celebre “ban” inflitto dall’amministrazione USA, il telefono ha come alternativa l’AppGallery di Huawei.

Il processore Kirin 710F a 12 nm fa funzionare Huawei P Smart S, assieme a 4 GB di RAM e una grande memoria interna di 128 GB, oltre ad uno slot per schede NM per maggiore spazio di archiviazione. Il portatile è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W.

Venendo al comparto foto, la tripla fotocamera posteriore di Huawei P Smart S ha un obiettivo primario da 48 megapixel seguito da un sensore grandangolare da 120 gradi da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 16 megapixel. Lo smartphone di Huawei è dotato di altre funzionalità come slot dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C e jack audio da 3,5 mm.

Huawei P Smart S è disponibile per l’acquisto in Italia al prezzo di 249,90 euro. Breathing Crystal, Emerald Green e Midnight Black sono le tre varianti di colore dello smartphone.

Fonte Gizmochina