Huawei P Smart Pro è ufficiale: tripla cam sul retro, Kirin 710F e batteria da 4000 mAh

Huawei P Smart Pro è stato lanciato ufficialmente dall’azienda cinese. L’ultimo prodotto di Huawei non coglie di sorpresa gli esperti del settore nè tantomeno gli utenti, dato che nelle scorse settimane si era parlato molto di questo telefono e del suo arrivo ormai imminente.

Come già trapelato online, il nuovo smartphone di Huawei sembra essere la variante europea dell’Y9s che a sua volta era stato lanciato a livello globale con un aspetto abbastanza simile a quello dell’Honor 9X. Oltre all’esperienza a schermo intero, il dispositivo presenta anche una finitura posteriore sfumata che sembra davvero in grado di attirare i clienti.

Il prezzo di Huawei P Smart Pro è fissato a 1.399 zloty polacchi (circa 330 euro) per il solo modello con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. È disponibile nelle opzioni di colore Midnight Black e Breathing Crystal ed è già stato segnalato in Bulgaria, Croazia, Grecia, Polonia e Ucraina. Al momento non abbiamo informazioni su un suo lancio in Italia.

Venendo alle specifiche tecniche, ci si rende subito conto di come Huawei P Smart Pro sia praticamente identico all’Y9s. Il telefono, infatti, funziona con Android 9 Pie (con EMUI 9.1) ed è inoltre dotato di un display TFT full-HD + da 6,59 pollici (1080×2340 pixel) con rapporto 19,5: 9.

Il nuovo smartphone dell’azienda di Shenzhen è alimentato con un processore HiSilicon Kirin 710F octa-core, con i 128 GB di memoria interna espandibili tramite scheda microSD (fino a 512 GB). Sul retro, Huawei P Smart Pro presenta una tripla fotocamera, composta da un sensore primario da 48 megapixel con un obiettivo f / 1.8 e un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.4. Sono inoltre disponibili un sensore di profondità da 2 megapixel e un obiettivo f / 2.4 per abilitare gli effetti bokeh. Sul davanti, invece, Huawei P Smart Pro ha una fotocamera pop-up da 16 MP.

Huawei P Smart Pro è infine equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh che non supporta alcuna tecnologia di ricarica rapida.