Huawei lancia il Nova 9 in Europa (senza servizi Google): dettagli e prezzo

Questa settimana è stata caratterizzata dagli eventi di Apple, Google e Samsung, che hanno presentato una serie di nuovi prodotti. Huawei poteva rimanere a guardare? Certo che no.

Pur non organizzando alcun appuntamento, il gigante di Shenzhen ha voluto battere un colpo con il lancio globale di un telefono annunciato il mese scorso nel mercato cinese. Stiamo parlando del Nova 9, definito dalla stessa Huawei come uno “smartphone di punta per le nuove generazioni”. E’ stata proprio l’azienda cinese a confermare il lancio di questo device anche in Europa, con i preordini che sono cominciati ieri: il prezzo di lancio di Nova 9 è di 499,90 euro, con disponibilità sul mercato prevista per il prossimo 2 novembre.

Il “neo” più grande del Nova 9 consiste ovviamente nell’assenza dei servizi Google. Huawei è ancora sottoposta al ban da parte degli Stati Uniti (inflitto dall’ex presidente Trump e finora mantenuto da Biden) che inevitabilmente comporta una forte perdita di attrattività per i device dell’azienda al di fuori della Cina, dove invece i telefoni funzionano con il sistema operativo Harmony OS, recentemente ufficializzato da Huawei.

Il Nova 9 è alimentato con un processore Snapdragon 778G e non con uno dei chip Kirin interni di Huawei, a causa dei problemi riscontrati dalla società di Shenzhen con la produzione di Kirin. Sul retro del telefono troviamo ben quattro fotocamere, ovvero una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera di profondità da 2 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Sulla parte anteriore, invece, Huawei Nova 9 presenta una fotocamera selfie da 32 megapixel, che trova posto all’interno di un “foro” del display OLED curvo da 6,57 pollici, con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Infine, il Nova 9 è equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh, che può essere caricata rapidamente a 66 W: stando a quanto affermato da Huawei, la batteria dovrebbe riuscire a ricaricarsi completamente in soli 38 minuti. Huawei Nova 9 non dovrebbe avere il supporto 5G, dato che non viene menzionato nella scheda tecnica del prodotto.

