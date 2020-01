Huawei Nova 7i in arrivo il 14 febbraio: è una variante del Nova 6 SE?

Huawei Nova 7i, l’ultimo smartphone realizzato dall’azienda cinese, dovrebbe debuttare il 14 febbraio in Malesia. Tuttavia, stando a quanto trapelato online, il telefono sarà di fatto una versione rinominata dell’Huawei Nova 6 SE presentato in Cina il mese scorso.

Al momento il gigante di Shenzhen non ha rivelato alcun dettaglio in merito al prezzo del Nova 7i. Tuttavia, se l’ipotesi che si tratti di una variante rinominata dell’Huawei Nova 6 SE dovesse trovare conferma, la cifra necessaria per acquistarlo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.199 Yuan, pari a circa 290 euro.

Stando ai dettagli riportati nell’articolo pubblicato dal sito web tecnologico malese SoyaCincau, Huawei Nova 7i presenterà un display IPS Full HD + da 6,4 pollici e sarà alimentato con un processore HiSilicon Kirin 810, abbinato a 8 GB di RAM e 12 GB di spazio di archiviazione integrato.

Molto probabilmente il nuovo telefono dell’azienda cinese avrà 4 fotocamere sul retro, con un sensore principale da 48 megapixel insieme a un sensore secondario ultra-wide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Inoltre, sul davanti Huawei avrebbe posizionato una fotocamera da 16 MP.

Prendendo per buone le varie indiscrezioni che circolano online, il colosso asiatico avrebbe anche optato per un sensore di impronte digitali, montato su un lato del nuovo prodotto. Infine, il Nova 7i dovrebbe anche includere una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W.

Ad oggi Huawei non ha fornito alcun dettaglio in merito ad un eventuale lancio globale di Huawei Nova 7i. Alcuni esperti del settore pensano che l’idea dell’azienda cinese sia di limitarlo al mercato malese o al massimo a pochi altri Paesi, mentre altri sono convinti che il dispositivo arriverà anche in Europa. Tuttavia, molto dipenderà anche dallo sviluppo della vicenda legata al coronavirus, che potrebbe provocare un blocco delle esportazioni degli smartphone dalla Cina verso gli altri Paesi.

Fonte Gadgets360