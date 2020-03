Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro ricevono anche la certificazione TENAA: confermato 5G

Dopo la certificazione 3C, ottenuta una settimana fa, i telefoni Huawei della serie Nova 7 ottengono anche un’altra importante certificazione: si tratta di quella fornita dall’ente cinese TENAA, sul cui sito sono comparsi i rispettivi elenchi che fanno riferimento a Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro.

Coloro che speravano di leggere qualche novità in merito alle specifiche tecniche di questi due nuovi device resterà probabilmente deluso. Gli elenchi pubblicati su TENAA non aggiungono nessun dettaglio a quanto già noto in merito a design e hardware del Nova 7 e del Nova 7 Pro. L’unico aspetto degno di nota è il supporto 5G, che viene confermato anche dall’ente cinese. Entrambi i dispositivi supporteranno le reti 5G, sia standalone che non standalone.

Huawei Nova 7 Pro viene elencato con il numero di modello JER-AN10 su TENAA, mentre Huawei Nova 7 è elencato con il numero di modello JEF-AN00: sono gli stessi numeri di modello rilevati sul database 3C qualche giorno fa.

L’ottenimento di entrambe le certificazioni lascia presupporre che i due telefoni siano ormai prossimi ad un lancio imminente: tuttavia, almeno fino ad oggi, il gigante di Shenzhen non ha fornito alcuna data ufficiale nè tantomeno ha lasciato trapelare alcun dettaglio concreto sulla “release” dei due smartphone. Quasi certamente Huawei annuncerà Nova 7 e Nova 7 Pro dopo aver presentato ufficialmente l’attesissima serie P40, che verrà lanciata nella giornata di domani, giovedì 26 marzo: l’impressione è che la prima settimana (o comunque la prima metà) di aprile possa essere il periodo giusto.

Riprendendo quanto emerso nelle scorse settimane, Huawei Nova 7 dovrebbe essere alimentato con un processore Kirin 820, mentre la variante “Pro” sarà equipaggiata con un processore Kirin 990 5G e avrà anche un sensore di impronte digitali integrato nel display. Probabilmente la serie si doterà anche di una terza variante, che prenderà il nome di Huawei Nova 7 SE e avrà un display da 6,5 pollici.

Fonte Gadgets360