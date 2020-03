Huawei, i telefoni della serie Nova 7 ottengono la certificazione 3C: lancio imminente?

La serie Huawei Nova 7, che dovrebbe giungere sul mercato tra pochissime settimane, è stata individuata sul sito dell’ente di certificazione 3C in Cina.

I telefoni Huawei con numero di modello JER-AN10 e JEF-AN00 hanno quindi ottenuto la certificazione 3C, ed è un dettaglio che solitamente suggerisce un lancio imminente. I due smartphone prenderanno rispettivamente il nome di Nova 7 Pro e Nova 7.

Secondo quanto riferito, la pagina di certificazione 3C mostra che entrambi i nuovi dispositivi dell’azienda con sede a Shenzhen saranno dotati di supporto per la ricarica rapida da 40 W. Come già rivelato in una precedente indiscrezione, ci sarà anche una variante Huawei Nova 7 SE che garantirà una ricarica rapida di 22,5 W.

L’elenco 3C, individuato dal sito cinese MyDrivers, suggerisce che i due telefoni della nuova serie di Huawei avranno entrambi il supporto alla rete 5G. Per quanto riguarda tutti gli altri dettagli, sia a livello di design che in termini di specifiche, l’elenco pubblicato sul sito dell’ente di certificazione cinese non fornisce granchè: l’unica aggiunta è quella che riguarda i nomi in codice interni per Huawei Nova 7 e Huawei Nova 7 Pro, che sono rispettivamente Jennifer e Jennifer R.

La serie Huawei Nova 7 dovrebbe essere lanciata entro il mese di aprile di quest’anno, subito dopo il lancio della serie P40, che è già stata programmata per il 26 marzo. La variante più economica della serie, Huawei Nova 7 SE, dovrebbe presentare un display da 6,5 ​​pollici, una fotocamera posteriore da 64 megapixel, un chip Kirin 5G di fascia media e una tecnologia di ricarica rapida da 22,5 W. Stando ai “leak”, Huawei Nova 7 potrebbe funzionare con un nuovo chip 5G, ovvero Kirin 820.

Per quanto riguarda invece il Nova 7 Pro – il top di gamma, ndr – è molto probabile la presenza di un processore Kirin 990 5G, con un sensore di impronte digitali integrato nel display.

Fonte Gadgets360