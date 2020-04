Huawei lancerà la nuova serie Nova 7 il 23 aprile: la conferma su Weibo

Huawei ha confermato che i suoi smartphone della serie Nova 7 saranno lanciati giovedì ​​23 aprile. L’annuncio è stato fatto nella giornata di ieri sul sito cinese di microblogging Weibo. Al momento, la società con sede a Shenzhen non ha rivelato quali saranno le principali specifiche o i prezzi dei nuovi telefoni, nè se saranno interessati da un lancio globale.

Nel frattempo, sempre su Weibo è comparso un altro post dove viene mostrata la quadrupla fotocamera posteriore di uno degli smartphone che faranno parte della prossima serie Huawei Nova 7, con una fotocamera in stile periscopio in grado di offrire il supporto dello zoom 50x.

Il post di Huawei rivela che la serie Nova 7 arriverà con le 4 fotocamere posteriori disposte verticalmente. Tuttavia, il poster del teaser non evidenzia altri dettagli che gli utenti attendono di conoscere con un certo interesse, come ad esempio il processore e più in generale le caratteristiche dell’hardware. Inoltre, la società cinese non ha nemmeno precisato il numero esatto degli smartphone che faranno parte della nuova serie, anche se alcuni “report” pubblicati di recente avevano suggerito che la serie di Huawei includerà tre device: Nova 7 SE, Nova 7 e Nova 7 Pro.

E per quanto riguarda il supporto 5G? Anche su questo nessuna conferma da parte dell’azienda, anche se la presenza del 5G sulle prossime serie – compresa Nova 7 – non sembra in discussione. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, alcune indiscrezioni compare di recente riferivano che Nova 7 e Nova 7 Pro saranno alimentati rispettivamente da un processore Kirin 820 e Kirin 990. Inoltre, sia Nova 7 che Nova 7 Pro saranno dotati di una ricarica rapida da 40 W.

La variante Huawei Nova 7 SE, invece, sarà caratterizzata da un display da 6,5 ​​pollici e una fotocamera principale da 64 megapixel. Inoltre supporterà la ricarica rapida da 22,5 W.

Fonte Gadgets360