Huawei MatePad è ufficiale: l’azienda cinese presenta il suo nuovo tablet

Proprio nel giorno in cui vengono lanciati gli attesissimi telefoni della nuova serie Nova 7, Huawei decide di ufficializzare un altro prodotto che finora non era stato interessato da nessuna indiscrezione.

Si tratta del tablet Huawei MatePad, presentato ufficialmente in Cina dalla società con sede a Shenzhen. Il tablet si presenta come una versione attenuata di Huawei MatePad Pro 5G che è stato lanciato lo scorso mese di novembre. Il nuovo prodotto di Huawei, annunciato “a sorpresa” dal gigante asiatico, è offerto in due opzioni di colore ed è disponibile in due diverse opzioni di memoria.

Il nuovo tablet viene fornito anche con il supporto della stilo M-Pencil, sebbene non risulti inclusa nella confezione. Una pecca del MatePad è l’assenza della connettività 5G, a differenza della sua variante Pro.

Attualmente, il nuovo Huawei MatePad è disponibile solo in Cina, e non si conoscono dettagli sulla sua eventuale disponibilità internazionale. La variante Wi-Fi di Huawei MatePad viene fornita con il numero di modello BAH3-W09 ed è disponibile nei modelli da 4 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB. Il primo ha un prezzo di 1.899 Yuan (circa 249 euro) mentre il modello da 6 GB + 128 GB costa 2.199 Yuan (circa 288 euro).

La variante LTE + Wi-Fi di Huawei MatePad viene fornita con il numero di modello BAH3-AL00 ed è disponibile nel modello di archiviazione da 6 GB di RAM + 128 GB di storage. Il prezzo è di 2.499 Yuan, circa 327 euro al cambio.

Huawei MatePad funziona con Android 10 come sistema operativo, e presenta un display IPS da 10,4 pollici con una risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Lo schermo ha cornici sottili e un “foro” frontale dove trova posto la fotocamera selfie. Inoltre, il tablet è alimentato con un processore Huawei Kirin 810.

In termini di fotocamera, Huawei ha pensato ad un sensore da 8 megapixel su entrambi i lati del telefono (anteriore e posteriore). La fotocamera posteriore da 8 megapixel è inoltre dotata di autofocus e flash. Huawei MatePad è infine equipaggiato con una batteria da 7.250 mAh.

Fonte Gadgets360