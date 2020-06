Huawei MatePad è finalmente disponibile anche in Italia: dettagli e prezzi

Lo scorso mese di maggio Huawei lanciava nel mercato italiano il MatePad Pro, un prodotto dalle eccellenti specifiche tecniche che ha già riscosso grande apprezzamento. Tuttavia, il prezzo del MatePad Pro non è accessibile a tutte le tasche, ed è per questo che il colosso di Shenzhen ha voluto rilasciare in Italia anche la variante “base”.

Da ieri, infatti, il MatePad è finalmente disponibile nel nostro Paese, e il prezzo è chiaramente inferiore rispetto a quello proposto per la variante “Pro”. Siamo di fronte ad un tablet di fascia media, che funziona con la personalizzazione EMUI 10.1 basata su Android 10, ovvero l’attuale versione del sistema operativo di Google (in attesa di android 11, ndr).

Tuttavia, come era facile prevedere, Huawei MatePad arriva nel mercato italiano senza i servizi di BigG a causa dell’ormai “celebre” ban inflitto dall’amministrazione statunitense al gigante con sede a Shenzhen.

Pur dovendo constatare questa “defezione”, il MatePad di Huawei si conferma comunque un prodotto più che buono, alimentato con un processore Kirin 810. Il chip è abbinato ad una GPU Mali-G52, oltre a 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB).

Il display di questo nuovo dispositivo dell’azienda cinese è un IPS da 10,4 pollici, con risoluzione 2000 x 1200 pixel. Per quanto riguarda il comparto foto, il MatePad è dotato di una fotocamera da 8 MP sul retro (grandangolare) e anche di una fotocamera posizionata sul lato anteriore, sempre da 8 MP.

Il prodotto è infine equipaggiato con una batteria da 7.250 mAh, che dovrebbe riuscire a garantire un buon livello di autonomia. In termini di connettività, sono presenti il supporto LTE, Wi-Fi 802.11 ac e Bluetooth 5.1. Il tablet è disponibile su Amazon in due varianti: quella solo Wi-Fi viene venduta a 329,90 euro, mentre la variante Wi-Fi e LTE ha un prezzo di 379,90 euro.

Gli utenti che procederanno all’acquisto del tablet entro il 31 luglio riceveranno in omaggio la Huawei M-Pencil, che ha un valore di 129,90 euro, oltre a 15 GB di Cloud, 3 mesi di Music e 3 mesi di Video.