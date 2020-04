Huawei MatePad da 10,4”, un poster rivela il prossimo tablet dell’azienda cinese

Il settore dei tablet è in condizioni di difficoltà ormai da diverso tempo, e nonostante i tentativi di “rilancio” non si vede la luce in fondo al tunnel. Alcune tra le più importanti aziende sembra stiano perdendo progressivamente interesse per questo settore; altre, invece, continuano ad insistere e a lanciare nuovi prodotti. E’ il caso di Samsung e Huawei, due società che continuano ad investire nel settore dei tablet.

Samsung si prepara a svelare il Galaxy Tab S6 mentre Huawei ha in cantiere due prodotti: MediaPad M7 e Huawei MatePad Pro. Tuttavia, secondo un recente poster, il produttore cinese ha in programma di lanciare anche un altro tablet, che prende il nome di MatePad da 10,4 pollici.

Il poster chiama semplicemente il tablet “Huawei MatePad” e suggerisce la presenza di due varianti di colore: bianco e grigio. Il poster mostra che i principali punti di forza di Huawei MatePad sono l’esclusiva funzione educativa, una protezione per gli occhi 2K a schermo intero e un chip Kirin 810. Inoltre, le cornici del tablet sono significativamente più sottili rispetto a quanto eravamo abituati a vedere sugli altri tablet dell’azienda di Shenzhen. Al tempo stesso, le cornici sembrano essere più spesse dell’immagine presunta dell’Huawei MediaPad M7, che potrebbe avere un display con l’ormai classico “foro”. Questo tablet non è dotato di un foro ma potrebbe essere dotato di supporto per lo Stilo.

Huawei MatePad da 10,4 pollici è un tablet che negli ultimi giorni è stato interessato da qualche “leak”. Il prodotto dovrebbe costare 1799 yuan (euro). Ad alimentare questo dispositivo troveremo un processore Kirin 810 con un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Questo nuovo tablet avrà due versioni, sia WiFi che LTE, e una risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Inoltre verrà fornito con una fotocamera frontale da 8 MP e utilizzerà un’interfaccia USB di tipo C, con supporto Bluetooth 5.1. Inoltre, il nuovo tablet di Huawei sarà equipaggiato con un’enorme batteria da 7250 mAh.

Fonte Gizchina