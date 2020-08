Huawei MateBook X, l’azienda cinese lancia il nuovo laptop con gli Intel Core di decima generazione

Huawei MateBook X è stato lanciato in Cina come alternativa al MateBook Pro X, presentato dalla società cinese a febbraio di quest’anno. Il MateBook X, che vanta un trackpad sensibile alla pressione e un fattore di forma più elegante e leggero, è disponibile in più configurazioni e quattro opzioni di colore. Il corpo in lega di alluminio magnesio conferisce al laptop un aspetto da “top di gamma”.

Huawei MateBook X viene fornito con Windows 10 Home Edition preinstallato. Il nuovo prodotto del colosso di Shenzhen è dotato di un touchscreen da 13 pollici con risoluzione di 3.000×2.000 pixel e un rapporto schermo / corpo del 90%, con luminosità massima di 400 nit e una copertura del 100% della gamma di colori sRGB. Huawei MateBook X può essere equipaggiato con una CPU Intel Core i7-10510U fino alla decima generazione e grafica Intel UHD. Viene inoltre fornito con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR3 con clock a 2.133 MHz e un’unità SSD NVMe da 512 GB.

Huawei ha dotato il MateBook X di una batteria da 42 Wh e quattro altoparlanti con due microfoni. Le opzioni di connettività includono due porte USB Type-C, un jack per cuffie da 3,5 mm, Wi-Fi dual-band e Bluetooth v5.0. Il nuovo dispositivo ha inoltre una tastiera in stile “isola”, oltre al già citato trackpad multi-touch sensibile alla pressione. In termini di dimensioni, l’Huawei MateBook X misura 284,4×206,7×13,6 mm e pesa poco più di 1 kg.

Il MateBook X viene introdotto sul mercato con Huawei Share che consente ai proprietari dei telefoni Huawei di “clonare” i loro telefoni sul laptop semplicemente posizionandolo sul trackpad. Il telefono può quindi essere utilizzato dal laptop in tempo reale: una modalità davvero interessante e utile, dato che consente di trasferire file e modificare documenti, oltre ad effettuare e ricevere chiamate.

Huawei MateBook X è disponibile in tre configurazioni. Il modello Core i5 / 8GB / 512GB ha un prezzo di partenza di 7.999 Yuan (circa 980 euro), mentre la variante Core i5 / 16GB / 512GB costa 8.999 Yuan (1.100 euro al cambio attuale). Infine, il prezzo della variante Core i7 / 16GB / 512GB è di 9.999 CNY (circa 1223 euro). L’Huawei MateBook X è attualmente in preordine tramite Vmall ed è disponibile in quattro opzioni di colore tra cui verde, grigio, argento e oro rosa. La vendita ufficiale inizierà dal 24 agosto. Al momento non ci sono dettagli sulla disponibilità internazionale (comunque molto probabile, ndr) di Huawei MateBook X.

Fonte Gadgets360