Huawei MateBook D 14 e MateBook D 15, ufficiali i nuovi notebook con AMD Ryzen serie 4000

Huawei MateBook D 14 e MateBook D 15 sono stati lanciati in Cina con gli ultimi processori AMD Ryzen serie 4000. I due notebook sono caratterizzati da un formato decisamente sottile e da una piacevole leggerezza. I due nuovi prodotti dell’azienda di Shenzhen hanno quasi le stesse specifiche tecniche, ad eccezione delle dimensioni dello schermo e della capacità della batteria. MateBook D 14 e MateBook D 15 si presentano ciascuno con due varianti, una dotata di una CPU AMD Ryzen 5 e l’altra con una CPU AMD Ryzen 7.

Huawei MateBook D 14 e MateBook D 15 funzionano con Windows 10 Home come sistema operativo. MateBook D 14 presenta uno schermo IPS full-HD da 14 pollici (1.920×1.080 pixel) con proporzioni 16: 9 e luminosità di picco di 250 nits. MateBook D 15 è invece dotato di un display da 15,6 pollici, che ha tuttavia le stesse specifiche del MateBook D 14. Entrambi i modelli sono alimentati con un processore AMD Ryzen 7 4700U, con 16 GB di RAM DDR4 e fino a 512 GB di memoria SSD PCIe NVMe.

Le opzioni di connettività sui due notebook includono una porta USB 3.2 Gen1 di tipo A, due porte USB 2.0 di tipo A, una porta USB di tipo C per la ricarica, una porta HDMI e un jack per cuffie da 3,5 mm. Inoltre, tutti e due i notebook sono dotati di Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. In più, Huawei MateBook D 14 e MateBook D 15 sono dotati di un doppio altoparlante e una doppia configurazione del microfono.

Il MateBook D 14 viene equipaggiato con una batteria da 56 Wh, mentre la batteria a bordo del MateBook D 15 è da 42 Wh.

La variante Huawei MateBook D 14 con AMD Ryzen 5 ha un prezzo di partenza di 4.099 Yuan (circa euro) mentre la variante con AMD Ryzen 7 ha un prezzo di partenza di 4.599 Yuan (circa euro). La variante Huawei MateBook D 15 con AMD Ryzen 5 costa 4.199 Yuan (circa euro) mentre il modello con AMD Ryzen 7 viene venduto a 4.699 Yuan (circa euro). I modelli appena ufficializzati dalla società cinese sono disponibili in due varianti di colore, ovvero Space Grey e Silver. Entrambi i prodotti sono in vendita in Cina: al momento non sono ancora emerse informazioni sulla loro disponibilità internazionale.

