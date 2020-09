Huawei lancia il MateBook 14 2020, il nuovo notebook sottile, leggero e prestante

Huawei MateBook 14 2020 è stato lanciato insieme a molti altri prodotti durante l’evento “Seamless Ai Life Product Launch”. Il MateBook 14 è un notebook sottile e leggero, caratterizzato da un hardware che garantisce prestazioni di ottimo livello e da un’autonomia di tutto rispetto.

Huawei MateBook 14 2020 viene fornito con Windows 10 Home preinstallato. Il nuovo notebook dell’azienda con sede a Shenzhen è dotato di un display touch IPS 2K da 14 pollici (2.160×1.440 pixel) con proporzioni 3: 2 e rapporto schermo / corpo del 90%. Il display del prodotto supporta inoltre una luminosità di 300 nit e un rapporto di contrasto di 1.500: 1. Huawei MateBook 14 2020 può essere equipaggiato con una CPU AMD Ryzen 5 4600H o una CPU AMD Ryzen 7 4800H con scheda grafica AMD Radeon, e viene inoltre fornito con un massimo di 16 GB di RAM DDR4 con clock a 2.666 MHz e fino a un SSD PCIe NVMe da 512 GB per l’archiviazione.

La batteria da 56 Wh presente nel MateBook 14 2020 può durare fino a 10 ore, come affermato dalla stessa azienda cinese. Sul notebook sono presenti due altoparlanti da 2 W e quattro microfoni, oltre ad una webcam da 720p per le videochiamate. Le opzioni di connettività includono due porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB Type-C, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta HDMI.

Il MateBook 14 2020 è dotato di una tastiera retroilluminata di dimensioni standard, un pulsante di accensione dell’impronta digitale e un trackpad abilitato multi-touch.

Huawei offre il MateBook 14 2020 in tre configurazioni e sarà in vendita il mese prossimo. La variante base con memoria AMD Ryzen 5 + 8 GB + 256 GB ha un prezzo di partenza di 849 euro, mentre l’opzione di archiviazione AMD Ryzen 5 + 16 GB + 512 GB viene venduta a 949 euro. Infine, la configurazione di archiviazione AMD Ryzen 7 + 16 GB + 512 GB (quella di livello più alto, ndr) costa 1.049 euro. Huawei non ha ancora fatto sapere i mercati in cui verrà lanciato il nuovo prodotto, nè tantomeno le date: ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Fonte Gadgets360