Huawei Mate Xs “sbarca” anche in Italia: pre-ordini a partire dal 10 marzo

Huawei Mate Xs è pronto a fare capolino anche nel mercato italiano. Lo smartphone pieghevole dell’azienda di Shenzhen potrà essere pre-ordinato dal 10 al 20 marzo.

Ma dove sarà possibile effettuare il pre-ordine del “foldable”? Gli utenti potranno procedere presso i negozi delle principali catene di elettronica di consumo ma anche sul sito Amazon.it. Inoltre, il pre-ordine potrà essere inoltrato anche presso Huawei Experience Store di CityLife a Milano e sul relativo sito.

Come ampiamente previsto in alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, il prezzo di Huawei Mate Xs per l’Italia è di 2.599 euro. Si tratta di una cifra enormemente fuori portata per la stragrande maggioranza degli utenti, ma d’altronde le caratteristiche del pieghevole sono davvero innovative. La tecnica utilizzata dall’azienda cinese per ripiegare il display FullView da 8 pollici verso l’esterno è caratterizzata da due strati di poliimmide di grado aerospaziale, tenuti insieme grazie all’ausilio di un adesivo trasparente.

Se con la piegatura Huawei Mate Xs diventa uno smartphone “a doppio schermo”, con l’apertura abbiamo praticamente a che fare con un tablet da 8 pollici. Oltre alla “pieghevolezza”, il Mate Xs si distingue anche per un comparto foto di livello assoluto, con ben 4 fotocamere sul retro: al sensore grandangolare da 40 MP si accompagnano la fotocamera ultra grandangolare da 16MP, un teleobiettivo da 8MP e una fotocamera 3D. Il processore è infine un Kirin 990, con supporto 5G.

Sebbene Huawei sia fortemente concentrata su questi nuovi (e avveniristici) dispositivi, l’attenzione verso gli aggiornamenti nei confronti degli altri telefoni non viene mai meno. Lo dimostra il fatto che proprio in queste ore la società di Shenzhen sta provvedendo alla distribuzione dell’aggiornamento con le patch di sicurezza Android di febbraio 2020 per il P20 Lite 2018 (con un peso complessivo di 217 MB, ndr), che dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi presenti nel nostro Paese nel giro di qualche settimana.

Fonte Ansa