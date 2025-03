Huawei Mate X6: Un eccellente smartphone pieghevole dalla creazione attenta e raffinata

L’era degli smartphone pieghevoli presenta molti sviluppi, e Huawei non intende restare indietro con il suo nuovo Mate X6. Numero dopo numero, l’azienda ha affinato le sue tecnologie e strategie nel settore dei dispositivi foldable. Con il motto "Unfold the classic", Huawei cerca di comunicare la sua volontà di migliorare senza stravolgere; ogni aspetto di questo smartphone è stato curato nei minimi dettagli, mantenendo l'identità del marchio. Scopriamo di seguito tutte le caratteristiche di questo dispositivo.

Design e materiali: robustezza e stile si intrecciano

Il primo impatto con il Mate X6 è una sensazione di solidità, pur con un peso di 240 grammi che non risulta eccessivo. La sottigliezza di meno di 10 mm da chiuso lo rende comodo da portare, senza compromettere l'eleganza. La cerniera multidimensionale, progettata per una chiusura fluida, contribuisce alla funzionalità del dispositivo ed elimina la fastidiosa "piega" al centro dello schermo che si riscontra in altri modelli.

La resistenza dello smartphone è stata notevolmente migliorata. Il vetro frontale è protetto dal Kunlun Glass di seconda generazione, un materiale che aumenta la durabilità, mentre la parte interna è rinforzata da una lastra in fibra di carbonio. Le colorazioni disponibili, nero e Nebula Red, con l’ultima dotata di una finitura in pelle vegana, offrono un tocco di classe. I materiali, come l’alluminio aeronautico e il grafene per la dissipazione del calore, sono stati selezionati pensando alla sostenibilità e all’efficacia delle prestazioni. La nuova architettura delle antenne promette miglioramenti fino al 60% nella ricezione. Durante i test, la stabilità della connessione è stata impressionante, anche in aree con copertura debole, dimostrando l’efficacia del design.

Display: visione eccezionale con schermi OLED

Il Huawei Mate X6 si distingue per il suo doppio display OLED. Il pannello esterno, di 6,45 pollici, eccelle in luminosità, raggiungendo il picco di 2.500 nits, il che garantisce una leggibilità ottimale anche in condizioni di forte illuminazione. Una volta aperto, il display interno da 7,93 pollici offre un’esperienza visiva avvolgente, supportata da una luminosità massima di 1.800 nits. Questo sistema di schermi permette colori vivaci e contrasti nettamente definiti, rendendo la visione di contenuti multimedia altamente appagante. La piega centrale dello schermo interno, quasi invisibile, non interferisce con l’usabilità.

Scendendo nei dettagli tecnici, sotto la scocca troviamo un processore Kirin adeguato e nella configurazione per l'Italia sono previsti 12 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione. Questo setup assicura prestazioni fluide in tutte le situazioni quotidiane. L’ottimizzazione software è stata migliorata rispetto al passato e, sebbene il telefono possa scaldarsi lievemente durante utilizzi prolungati, gestisce le operazioni senza intoppi.

La batteria da 5.110 mAh è pensata per durare, offrendo un’intera giornata di utilizzo anche con un mix intenso di attività. La ricarica rapida da 66W promette di riempire completamente la batteria in circa 50 minuti, mentre la ricarica wireless arriva a 50W, uno dei sistemi più veloci attualmente disponibili. A completare il pacchetto, nella confezione è incluso un caricabatterie, un dettaglio sempre più raro da trovare.

Compartimento fotografico: scatti di alta qualità

Il modulo fotografico del Mate X6 è impressionante non solo nel design, che ricorda un'opera d'arte astratta, ma anche nelle prestazioni. Il sistema è equipaggiato con quattro fotocamere di alta qualità:

Un teleobiettivo con 48 megapixel e zoom ottico 4x , in grado di scattare da distanze notevoli.

con e zoom ottico , in grado di scattare da distanze notevoli. Un sensore principale da 50 megapixel dotato di apertura variabile, per adattarsi a diverse situazioni di luce.

da dotato di apertura variabile, per adattarsi a diverse situazioni di luce. Una fotocamera ultragrandangolare da 40 megapixel , perfetta per paesaggi e scatti di gruppo.

da , perfetta per paesaggi e scatti di gruppo. Una Ultra Chrome Camera, progettata per offrire una resa cromatica superiore analizzando i dati speletrali.

I risultati sono scatti caratterizzati da dettagli nitidi e colori naturali, gestendo egregiamente le condizioni di illuminazione sia di giorno che di notte. Lo zoom è efficace e consente immagini chiare fino a 10x. Per quanto riguarda i video, il Mate X6 supporta una registrazione fino a 4K a 60 fps, con una qualità che migliora in situazioni di buona illuminazione. Le funzioni software, come la modalità Multi-Camera e Story Creator, arricchiscono ulteriormente l’esperienza fotografica, ampliando le possibilità creative per gli utenti.

Software: nuove soluzioni oltre Google

Il Mate X6 adotta EMUI 15 come sistema operativo ed è dotato di una interfaccia fluida e reattiva, con buone capacità di multitasking, consentendo l'uso simultaneo di più app. Come per la maggior parte dei dispositivi Huawei, l’assenza dei Google Mobile Services può risultare un limite per alcuni utenti, ma l’azienda ha sviluppato soluzioni alternative.

Tra queste, Aurora Store, microG e GBox consentono l'installazione di molte app Google, come Gmail e Maps. Sebbene il sistema non sia perfetto, si mostra piuttosto funzionale per la maggior parte degli utenti, permettendo di utilizzare i servizi desiderati.

Prezzo e considerazioni finali

Il Huawei Mate X6 è un modello di smartphone pieghevole con una buona combinazione di prestazioni e design. Con un prezzo di 1.999 euro, include una cover e un caricabatterie, oltre al servizio Huawei Care, che offre la sostituzione gratuita dello schermo per tre mesi in caso di danni accidentali. Acquistando entro il 18 febbraio, si riceve in omaggio anche lo smartwatch Huawei Watch GT 4.

Il Mate X6 si rivela un acquisto interessante per chi cerca un dispositivo pieghevole elegante e robusto. Tuttavia, il suo processore è meno potente rispetto alle alternative presenti sul mercato, e l'assenza di Google potrebbe rappresentare un ostacolo per chi utilizza specifiche applicazioni. Considerato ciò, significa che questo smartphone non è un acquisto per tutti, ma chi desidera un foldable con un’ottima autonomia e un comparto fotografico all’avanguardia potrebbe trovarlo un'opzione valida nel panorama attuale.

I concorrenti sul mercato includono dispositivi come Honor Magic V3 e il Samsung Z Fold6, entrambi con i propri punti di forza, ma il Mate X6 dimostra come Huawei continui a lavorare per affermarsi in un settore in rapida evoluzione.