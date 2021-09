Huawei Mate 50 ufficiali il 21 ottobre? Il promo lascia qualche speranza

Tutto lasciava immaginare che il 2021 sarebbe terminato come uno degli anni peggiori nella storia di Huawei. I nuovi telefoni della serie P incentrata sulla fotografia, che vengono solitamente rilasciati a marzo o aprile, hanno visto la luce solo a luglio. Inoltre, a causa delle ormai note restrizioni imposte dagli Stati Uniti che hanno davvero messo a dura prova l’azienda, Huawei è stata costretta a utilizzare i chip Snapdragon 888 modificati, con il supporto per la connettività 5G disabilitato.

Una situazione causata da una nuova regola di esportazione degli Stati Uniti entrata in vigore lo scorso anno e progettata specificamente per contrastare Huawei. In base alla nuova regola, le fonderie che utilizzano tecnologie americane per produrre chip non possono spedire componenti all’avanguardia a Huawei: naturalmente il 5G rientra tra questi.

Proprio queste forti problematiche avevano fatto presupporre che Huawei sarebbe stata costretta a rinunciare alla serie Mate 50, almeno per quest’anno. La linea Huawei Mate è caratterizzata da telefoni tecnologicamente più avanzati e viene solitamente presentata durante il terzo o il quarto trimestre. L’uscita di P50 e P50 Pro è stata ritardata di mesi, e non è certo un caso se lo scorso giugno si era cominciato a parlare di una possibile cancellazione della serie di smartphone Mate 50.

Potrebbe non essere così, almeno stando a quanto riportato da MyDrivers. Huawei terrà infatti un evento il 21 ottobre: per promuoverlo, la società ha diffuso quello che si potrebbe chiamare un promo con la data dell’evento e un’immagine che mostra la parte laterale di un telefono.

Secondo alcuni si tratterebbe della versione globale del P50, che potrebbe chiamarsi Huawei nova 9, mentre altri sono scettici e sostengono che invece Huawei sfrutterà questo evento per presentare la linea Mate 50 (altri ancora ritengono che verranno ufficializzati all’inizio del 2022, ndr). I nuovi telefoni dovrebbero essere dotati del sistema satellitare Beidou, che consentirà agli utenti di inviare e ricevere messaggi SMS utilizzando il satellite anche quando il segnale non è disponibile.

Fonte Phone Arena