Huawei Mate 50 Pro arriva anche in Europa: dettagli e prezzi

Nonostante tutte le difficoltà vissute in questi anni a causa del noto ban statunitense, Huawei non ha mollato e ha continuato a lanciare top di gamma in grado di competere con colossi del settore come Samsung e Apple. Anche quest’anno sembra proprio che il gigante con sede a Shenzhen abbia lavorato al meglio per cercare di garantire il lancio in tutto il mondo di un prodotto di altissima qualità. Stiamo ovviamente parlando del Mate 50 Pro, il nuovo smartphone della serie Mate che è stato appena rilasciato da Huawei nei mercati internazionali.

Huawei è un’azienda famosa per i suoi telefoni molto prestanti e anche particolarmente lussuosi: il Mate 50 Pro sembra confermare questa tendenza. La parte posteriore del telefono è infatti in vetro o pelle vegana; la sua finitura in vetro sarà disponibile in argento o nero, mentre la variante in pelle vegana sarà invece disponibile in un colore arancione che, secondo l’azienda, si ispira ai “raggi del sole”.

Anche sul retro del telefono è presente il design Space Ring dell’azienda, una caratteristica che abbiamo apprezzato nel Mate 40 e che ora torna protagonista. Tuttavia, stavolta pare che Huawei abbia voluto renderla ancora più elegante, utilizzando un design in rilievo con motivo a gradini Clous de Paris. Sul retro del dispositivo troviamo una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 64 MP, una fotocamera ultra-apertura da 50 MP e un sensore di luce di prossimità.

La parte anteriore del telefono sarà protetta da un nuovo tipo di vetro Kunlun anziché Gorilla Glass, sempre a causa del ban inflitto all’azienda dagli Stati Uniti. Huawei afferma che Kunlun Glass rende il dispositivo 10 volte più resistente del vetro normale. Il dispositivo risulta inoltre equipaggiato con un grado di protezione IP68 che accerta la resistenza all’acqua e alla polvere.

Infine, il Mate 50 Pro è alimentato con un ottimo processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 con 4G (non 5G sempre per via del ban, ndr) e potrà contare anche su una batteria da 4.700 mAh con supporto SuperCharge cablato da 66 W e SuperCharge wireless da 50 W.

Chiaramente il Mate 50 Pro non può disporre dei servizi Google ed è senza dubbio una criticità. Tuttavia, per gli utenti interessati il prezzo del Mate 50 Pro con 8 GB + 256 GB nelle colorazioni nero o argento è di 1.299 euro, mentre il modello di Mate 50 Pro con 8 GB di RAM e 512 GB di storage sarà disponibile in arancione a 1.399 euro.

Fonte Android Authority