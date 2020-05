Huawei Mate 40, spuntano i render: cinque fotocamere sul retro e porta USB-C

Huawei Mate 40 è trapelato online proprio nelle ultime ore. L’atteso nuovo telefono della società con sede a Shenzhen è stato infatti mostrato in un nuovo rendering, che conferma le ottime caratteristiche di quello che possiamo considerare a tutti gli effetti il prossimo top di gamma di Huawei.

Nel rendering, infatti, Huawei Mate 40 si presenta con ben 5 fotocamere sul retro, disposte in un modulo circolare. Questo sistema di fotocamere ad anello è simile a quello che abbiamo visto sulla serie Mate 30, ed è anche in linea con altre indiscrezioni emerse in precedenza e riguardanti il design del nuovo prodotto.

Il rendering mostra nel dettaglio anche il lato anteriore del Mate 40, dove è possibile osservare un corpo a schermo intero senza che emergano “fori” o fotocamere a scomparsa. Un dettaglio che suggerisce come il Mate 40 potrebbe davvero essere il primo smartphone Huawei dotato di una fotocamera sotto al display.

Nelle immagini, il Mate 40 sembra avere un ampio display con bordo curvo sul davanti, con tanto di “notch”. Il display arrotonda i lati del dispositivo ed è curvo attorno ai bordi. Nella parte inferiore non passa inosservata una porta USB di tipo C, affiancata da una griglia dello speaker singolo e da uno slot per scheda SIM.

Chiaramente si tratta di un semplice rendering, e sebbene appaia molto accurato non possiamo ancora dare per scontate le caratteristiche emerse nelle immagini. Huawei non ha ancora rivelato alcun dettaglio ufficiale in merito al suo prossimo top di gamma, pertanto è sempre meglio prendere queste informazioni con cautela, nell’attesa che il colosso con sede a Shenzhen riveli qualcosa di più sul Mate 40. Stando agli esperti del settore, nelle prossime settimane dovrebbero giungere ulteriori informazioni sul nuovo telefono dell’azienda cinese.

