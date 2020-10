Huawei Mate 40, a due giorni dal lancio trapelano i prezzi dei 4 modelli (e sono piuttosto alti)

Mancano solo un paio di giorni e finalmente potremo scoprire ogni aspetto della nuova serie Huawei Mate 40. Giovedì 22 ottobre, infatti, il gigante di Shenzhen presenterà tutti e quattro i modelli, ovvero Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus e Mate 40 RS.

I telefoni saranno alimentati dal primo chip 5nm di Huawei, il Kirin 9000, e i punteggi dei benchmark suggeriscono che non riuscirà a raggiungere le prestazioni eccezionali di Apple A14 Bionic, Qualcomm Snapdragon 875 e Samsung Exynos 2100, ovvero i tre processori del momento. Il leaker Teme ha svelato su Twitter quelli che dovrebbero essere i prezzi, le disponibilità e le configurazioni della fotocamera dei 4 nuovi telefoni di Huawei.

Stando a quanto riportato da Teme, il Mate 40 Pro costerà circa 1.100 euro, mentre il Pro Plus avrà un prezzo di 1.400 euro. Infine, il modello RS costerà 2500 euro. A prima vista ci si rende subito conto di come i prezzi stabiliti dalla società di Shenzhen siano piuttosto alti, ed è un aspetto che potrebbe risultare problematico per Huawei, specialmente se rapportato al costo dei top di gamma della concorrenza: pensiamo soprattutto agli OnePlus 8T e agli iPhone 12.

L’informatore afferma inoltre che i nuovi telefoni, in particolare Mate 40 Pro Plus e RS, saranno difficili da trovare, e ciò potrebbe essere dovuto alle restrizioni sull’acquisto di componenti che Huawei deve necessariamente affrontare a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Il modello standard Mate 40 sarebbe stato posticipato.

Il leaker suggerisce che questo telefono avrà tre fotocamere, con un sensore principale da 50 MP, un’unità ultra-wide da 20 MP, un modulo da 12 MP con zoom ottico 5x e un sensore di messa a fuoco automatica laser. Il Mate 40 Pro Plus avrà invece una fotocamera principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 20 MP, due unità da 8 MP, un sensore di messa a fuoco automatica laser e un sensore di temperatura del colore.

Il modello RS dovrebbe avere una configurazione della fotocamera simile a quella del Pro Plus, anche se l’unità di messa a fuoco automatica laser verrà sostituita da un sensore Time of Flight (ToF). Per quanto riguarda le altre specifiche, possiamo aspettarci che i modelli Pro e RS abbiano un display a 90Hz. Il Mate 40 Pro dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4.400 mAh con supporto per la ricarica a 65 W.

Fonte Phone arena