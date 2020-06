Huawei, i nuovi telefoni Mate 40 avranno una fotocamera da 108 MP

Sul mercato non si riescono ancora a trovare molti telefoni equipaggiati con fotocamere da 108 MP, anche se alcuni colossi del settore come Samsung e Motorola si sono uniti a Xiaomi in questa speciale “categoria”. Nelle ultime ore sono spuntate online alcune indiscrezioni che affermano come Huawei stia cercando di implementare la fotocamera da 108 MP sui telefoni della prossima serie Mate 40.

Le informazioni provengono dal blog tecnologico cinese ITHome, che cita come fonte un membro dello staff della catena di approvvigionamento di Huawei. Il nuovo sensore da 108 MP riuscirebbe ovviamente a garantire prestazioni migliori rispetto a quelle attuali: molto probabilmente l’azienda con sede a Shenzhen lo implementerà sia sul Mate 40 che sul Mate 40 Pro.

Sempre stando ai rumors, il sensore della fotocamera utilizza un obiettivo 9P e produce immagini migliori rispetto ad altri sensori da 108 MP presenti sul mercato, come ad esempio quello del Mi Note 10 Pro che ha un obiettivo 8P. La fonte riferisce anche che il sensore da 108 MP è caratterizzato da ulteriori ottimizzazioni, senza però entrare nei dettagli.

A partire dalla serie Huawei P30, i top di gamma dell’azienda cinese sono dotati di fotocamere personalizzate con un filtro colorato RYYB in grado di catturare più luce rispetto ad un filtro RGB. Fino a quando non emergeranno più dettagli, non possiamo dire se anche questo sensore da 108 MP è dotato di un filtro colorato RYYB. Tutte le informazioni emerse finora, comprese quelle più recenti, vanno prese con la giusta cautela.

Gli smartphone della serie Mate 40 dovrebbero arrivare con cinque fotocamere sul retro e con un chipset da 5nm chiamato Kirin 1000. Diversamente dalla serie Mate 30, molto probabilmente i telefoni della nuova serie non avranno varianti 4G. Il lancio dei nuovi prodotti dell’azienda cinese è previsto per il mese di ottobre.

Fonte Gizmochina