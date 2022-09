Huawei sta per lanciare il successore di P50 Pocket: come sarà?

Huawei ha presentato il suo smartphone pieghevole P50 Pocket all’inizio di quest’anno come concorrente della serie Galaxy Z Flip. Ora, secondo quanto riferito, Huawei si sta preparando ad annunciare il primo sequel del P50 Pocket, che sembra avere un prezzo inferiore rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 4.

Anche se il P50 Pocket originale non ha ancora compiuto nemmeno un anno, pare proprio che l’azienda cinese annuncerà presto il “P50 Pocket New”. Contrariamente a quanto fatto con il modello precedente, la strategia di Huawei sembra essere quella di lanciare il nuovo pieghevole ad un prezzo più basso non solo rispetto al predecessore, ma anche al Galaxy Z Flip di Samsung. Di conseguenza, Huawei P50 Pocket New con 256 GB di spazio di archiviazione integrato dovrebbe costare 4.999 Yuan, pari a circa 720 euro al cambio attuale. La società cinese prevede anche di lanciare sul mercato una variante da 512 GB al prezzo di 1.010 dollari (circa 1.013 euro).

Il calo del prezzo di circa il 50% per il sequel di P50 Pocket viene ovviamente visto come un grande passo in avanti di Huawei per cercare di rendere più attrattivi i suoi foldable. Tuttavia, mentre Samsung è riuscita a ridurre il prezzo di lancio del Galaxy Z Flip senza sacrificare le funzionalità del telefono, Huawei sembra stia facendo il contrario.

Huawei P50 Pocket New si presenterà infatti con specifiche inferiori rispetto al P50 Pocket. Non troveremo più il processore Snapdragon 888 e nemmeno un chip Qualcomm più recente: il pieghevole sarà infatti alimentato con il chipset Snapdragon 778, lo stesso che possiamo trovare su vari telefoni Galaxy di fascia media, inclusi i Galaxy A52s e il Galaxy A73 5G. Inoltre, le foto dal vivo emerse il mese scorso e i rendering dell’azienda cinese rivelano che Huawei P50 Pro New non avrà il display sul retro.

Il prossimo P50 Pocket New di Huawei si preannuncia quindi come un telefono pieghevole di fascia media che non potrà competere con il Galaxy Z Flip 4 in termini di specifiche. Tuttavia, il comparto foto dovrebbe essere dotato della tecnologia XMAGE, vale a dire il sistema di imaging proprietario di Huawei che abbiamo già avuto modo di vedere con la serie Mate 50.

Fonte SamMobile