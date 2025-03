Huawei lancia il nuovo Pura X e altre innovazioni: auricolari FreeBuds 6 e Smart TV S6 Pro

Huawei ha recentemente tenuto un evento di presentazione in Cina, durante il quale ha svelato il suo nuovo smartphone pieghevole Pura X, che si distingue per il suo formato di 16:10, simile a un tablet compatto. Accanto a questo dispositivo, l’azienda ha introdotto anche gli auricolari FreeBuds 6 e la gamma di Smart TV S6 Pro, ampliando ulteriormente la propria offerta tecnologica. Tutti questi apparecchi portano in dote significative innovazioni legate all’intelligenza artificiale, sottolineando l’impegno del colosso cinese nel settore.

Auricolari FreeBuds 6: novità design e funzionalità

Gli auricolari FreeBuds 6 di Huawei presentano diverse migliorie rispetto ai modelli precedenti. Dal punto di vista estetico, il design a goccia d’acqua e la forma semi-aperta sono stati pensati per garantire maggiore stabilità e comfort durante l’uso. Disponibili in tre colorazioni – Aurora Purple, Starry Black e Sky White – queste cuffie risultano più leggere e compatte, con una riduzione del 12% del volume rispetto a Huawei FreeBuds 5, mentre il peso è diminuito del 9%.

Ogni auricolare pesa 4,9 grammi e ha dimensioni di 30,6 x 18,5 x 24 mm, mentre la custodia di ricarica pesa 40,3 grammi ed è lunga 66,2 mm. L’autonomia degli auricolari è notevole, arrivando fino a 36 ore, con la possibilità di ricarica veloce: bastano solo 5 minuti per ottenere 2,5 ore di utilizzo. La tecnologia Smart Charging integra una funzione che ottimizza il ciclo di ricarica in base alle abitudini dell’utente, estendendo la vita della batteria del 37%.

Per quanto riguarda il controllo, le FreeBuds 6 offrono diverse modalità di interazione: il doppio tocco permette di riprodurre brani o gestire le chiamate, il triplo tocco per cambiare le tracce, lo scorrimento regola il volume mentre una pressione prolungata rifiuta le chiamate o controlla la cancellazione del rumore.

Questo ultimo aspetto è particolarmente avanzato, con una cancellazione attiva del rumore che raggiunge i 95dB, riuscendo a eliminare significativamente i rumori di fondo. In termini di qualità audio, gli auricolari garantiscono una trasmissione lossless con un bitrate di 2,3 Mbps e sono dotati di tecnologia audio spaziale con tracciamento della testa, migliorando l’immersione sonora.

Huawei ha equipaggiato le FreeBuds 6 con innovazioni significative, rendendole i primi dispositivi semiaperti True Wireless Monitor a integrare tre tecnologie avanzate per un’esperienza audio senza precedenti. Grazie al sistema HarmonyOS AI e all’assistente vocale Celia, gli utenti possono ottenere risposte istantanee a domande, realizzare traduzioni in tempo reale e accedere a funzionalità smart come la localizzazione degli auricolari e notifiche in caso di smarrimento.

In attesa del lancio ufficiale, previsto per il 28 marzo, gli auricolari sono già disponibili in prevendita a 999 yuan, pari a circa 127 euro.

Smart TV S6 Pro: un passo avanti nella tecnologia domestica

Un’altra importante novità presentata da Huawei è la gamma di Smart TV S6 Pro, disponibile in quattro varianti: 65”, 75”, 85” e 98”. Questi modelli si caratterizzano per un design elegante e un supporto sottile, ideali per il fissaggio a parete. Rispetto ai precedenti modelli, il nuovo design è più snello, con uno spessore ridotto del 36%, facilitando la gestione dei cavi.

Le Smart TV S6 Pro offrono una risoluzione Ultra HD 4K e sono dotate di uno schermo Honghu MiniLED, con una frequenza di aggiornamento di 288Hz, una gamma cromatica DCI-P3 del 94% e una luminosità di picco che raggiunge i 1000 nit. Dal punto di vista audio, ciascuna TV integra due altoparlanti da 10W, due tweeter da 10W e un woofer da 25W, fornendo un sistema audio 2.1 che arricchisce l’esperienza visiva.

La presenza del sistema HarmonyOS 4.3 introduce diverse funzionalità avanzate, tra cui SearchEasy, che semplifica la ricerca di contenuti suggerendo film e show in base agli interessi degli utenti. Inoltre, l’algoritmo Honghu AI Clear Light Control ottimizza luminosità e contrasto, garantendo una visione migliore a seconda delle condizioni luminose.

I modelli S6 Pro possono anche essere utilizzati come schermi per smartphone e offrono la possibilità di eseguire comandi tramite gesture sul telecomando. In aggiunta, grazie all’assistente Celia, si possono ricevere avvisi sulla postura, proteggere la vista dei bambini e utilizzare la telecamera integrata per monitorare l’ambiente domestico. È possibile persino effettuare videochiamate in HD con un massimo di 12 partecipanti e utilizzare la tecnologia AI Smart Eyes per tracciare i movimenti durante le sessioni di gioco.

La disponibilità della Smart TV S6 Pro è programmata per il 3 aprile, con prezzi che vanno da circa 826 euro per il modello da 65”, a 2160 euro per quello da 98.