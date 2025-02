Huawei lancia HarmonyOS NEXT 5: tutte le novità e aggiornamenti per il 2025

Huawei ha presentato il suo nuovo sistema operativo, HarmonyOS NEXT 5, alla fine del 2024, un passo deciso per distaccarsi da Android e creare un ecosistema unico per tutti i suoi dispositivi. Con questa nuova piattaforma, il gigante tecnologico cinese mira a ottimizzare le prestazioni e a migliorare l’esperienza utente. Il lancio ha incluso diversi modelli di punta, come la serie Mate 60, Mate X5 e il tablet MatePad Pro 13.2. Più recentemente, anche la serie Mate 70 è stata dotata di questo nuovo sistema, confermando l'abbandono definitivo di Android.

Le novità principali di HarmonyOS NEXT 5

Con l'aggiornamento 5.0.0.126, Huawei ha introdotto diverse novità significative. Questo pacchetto software, dal peso di 1,71 GB, apporta miglioramenti ai temi e alle funzionalità di sistema, estendendo anche il suo impatto su altri modelli come Pura70, Mate X6, Pocket 2 e Nova 12 Ultra. Le modifiche comprendono un'ampia gamma di nuove opzioni personalizzabili con l'obiettivo di migliorare l’usabilità e la fruizione da parte degli utenti.

Aggiornamenti sui temi e sull'interfaccia

Uno degli aspetti più interessanti dell’aggiornamento è la ricchezza dei nuovi temi. Il sistema ora presenta un numero maggiore di emoji per i temi Mood e Mood Space. Inoltre, le combinazioni personalizzabili sono aumentate, offrendo agli utenti un’esperienza divertente e coinvolgente. Un tema in particolare, l'Air Shooting, introduce un elemento ludico premendo sulla palla da basket per effettuare tiri, rendendo l'interazione più dinamica e piacevole.

Funzionalità avanzate e gestione chiamate

La gestione delle chiamate ha ricevuto importanti aggiornamenti. Gli utenti possono ora impostare comandi semplici tramite il tasto di accensione per gestire le chiamate in arrivo e in uscita. È stata introdotta anche la possibilità di silenziare la suoneria con un semplice tasto, offrendo maggiore comodità nella quotidianità di utilizzo.

Nuove opzioni di privacy e sicurezza

Un'attenzione particolare è stata riservata alla sicurezza dei dati. Il Centro Privacy e Sicurezza ha visto l'aggiunta della Cassaforte File, una funzione che permette di crittografare documenti, immagini e altro materiale sensibile. Inoltre, è possibile attivare o disattivare la suoneria all'avvio del dispositivo, aumentando la personalizzazione dell’esperienza utente.

Cosa cambia nella schermata Home

Una novità importante è la possibilità di aggiungere una pagina vuota nella schermata Home con una semplice gesture. Gli utenti possono anche riorganizzare le pagine esistenti trascinandole, migliorando così la navigazione e l'accesso a contenuti preferiti. Questa funzione facilita notevolmente la personalizzazione della schermata iniziale.

Funzioni aggiuntive per il sistema e assistenza

HarmonyOS NEXT 5 introduce un timer per accensione e spegnimento automatico, una funzione particolarmente utile per ottimizzare il consumo energetico. Inoltre, è stata aggiunta la funzione Air Gesture File Transfer, che consente la condivisione di file tramite un semplice gesto. Questi aggiornamenti dimostrano l'impegno di Huawei nel garantire che il sistema operativo offre una solida base per l'ecosistema di dispositivi.

Innovazioni in MeeTime e gestione file

L’app MeeTime ha ricevuto aggiornamenti che semplificano la gestione degli SMS, facilitando la navigazione tra i messaggi ricevuti. Anche la gestione dei file è stata potenziata, consentendo di liberare spazio attraverso una funzione di pulizia dei file di grandi dimensioni direttamente dalla sezione dedicata alle attività recenti.

Personalizzazione del calendario e funzioni AI

Ulteriori novità includono la possibilità di personalizzare le schede del calendario con immagini di sfondo e l'introduzione di funzioni di controllo remoto per PC e monitoraggio domestico tramite Smart TV, grazie all'app AI Life. Queste funzioni offrono un'esperienza d'uso profondamente integrata e soddisfacente, tipica dei prodotti Huawei.

Questi aggiornamenti legati a HarmonyOS NEXT 5 riflettono gli sforzi dell’azienda nel creare un sistema operativo che non solo risponda alle esigenze moderne ma che anticipi anche le richieste future degli utenti. Un processo costante che sottolinea l'impegno di Huawei nell'innovazione tecnologica.