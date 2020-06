Huawei e Honor annunciano i telefoni che riceveranno la EMUI 10.1 e la Magic UI 3.1

Huawei ha annunciato il lancio globale dell’aggiornamento EMUI 10.1 basato su Android 10 per molti dei suoi smartphone. La società aveva introdotto l’ultima versione del software assieme all’ufficialità della serie Huawei P40 lo scorso mese di marzo.

Allo stesso modo, il sub-brand di Huawei, Honor, implementerà l’aggiornamento Magic UI 3.1 su alcuni suoi telefoni. A comunicare il tutto è stata la stessa società con sede a Shenzhen, che nella giornata di mercoledì ha condiviso un post sul proprio blog.

La società cinese afferma che EMUI 10.1 e Magic UI 3.1 per gli smartphone Huawei e Honor inizieranno a funzionare “entro giugno”. Tra i telefoni che riceveranno l’ultimo aggiornamento software troviamo anche dispositivi di un certo spessore, come ad esempio Huawei P30, Huawei Mate 20, Porsche Design Huawei Mate 20 RS, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Nova 5T, Huawei Mate Xs, Huawei Nova 7i e Huawei Mate 30 series.

L’aggiornamento EMUI 10.1 riguarderà anche due tablet Huawei, ovvero il MatePad Pro e il MediaPad M6 10.8. Honor View 30 Pro e Honor 20 Pro, tra gli altri, riceveranno invece la Magic UI 3.1.

Sebbene EMUI 10.1 non sia un aggiornamento significativo in termini di design, sono comunque presenti dei miglioramenti piuttosto interessanti rispetto alla precedente iterazione. Huawei ha introdotto nuove funzioni come Huawei MeeTime e il supporto Multi Window. L’EMUI 10.1 segna anche il debutto internazionale dell’assistente vocale di Huawei, Celia, che supporterà tre lingue – inglese, francese e spagnolo – e sarà implementato su Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro in diversi Paesi.

I possessori dei telefoni Huawei e Honor riceveranno una notifica non appena l’aggiornamento over-the-air (OTA) sarà disponibile nel loro Paese. Gli utenti possono anche verificare manualmente la disponibilità recandosi sul menu Impostazioni e in seguito su Sistema e aggiornamenti. Infine, basterà cliccare su Aggiornamento software per avviare l’aggiornamento del dispositivo.

Fonte Gadgets360