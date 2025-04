Huawei guadagna terreno nel mercato degli acceleratori AI grazie alle restrizioni americane

Negli ultimi mesi, la situazione sul mercato degli acceleratori AI in Cina ha subito notevoli cambiamenti a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti a Nvidia. Questo scenario ha avuto un impatto diretto sulle aziende locali, in particolare su Huawei, che ha saputo sfruttare a proprio favore l’assenza di Nvidia nel mercato cinese. Con l’annuncio del nuovo chip Ascend 920, Huawei sembra non solo resistere, ma anche prosperare.

Il contesto delle restrizioni americane su Nvidia

L’amministrazione americana ha imposto divieti severi per impedire a Nvidia di spedire il suo acceleratore H20 in Cina, una mossa pensata per arginare la crescita di Huawei e di altre aziende cinesi nel settore tecnologico avanzato. In un colpo di scena, però, queste misure hanno avuto l’effetto opposto: Huawei ha visto un aumento delle vendite e della richiesta dei suoi chip AI sul mercato domestico. La normativa vigente, infatti, richiede che le aziende cinesi ottengano una licenza speciale per importare il chip Nvidia H20, rendendo così più ricercati i prodotti locali, di cui l’Ascend 920 è l’ultimissimo esempio.

Il nuovo chip Ascend 920 di Huawei

Huawei ha recentemente lanciato il suo nuovo chip AI, l’Ascend 920, annunciando che è stato prodotto dalla più grande fonderia cinese, SMIC. Nonostante le problematiche legate all’ottenimento di macchine di litografia ultra-violetta , SMIC ha fatto notizia per essere riuscita a realizzare il chip utilizzando una tecnologia innovativa e un processo di litografia profonda avanzato. Analisti del settore riportano che l’Ascend 920 è stato fabbricato con un nodo di 6nm, nonostante SMIC non possa utilizzare le attrezzature più moderne. Questa capacità suggerisce che la fonderia ha potuto applicare tecniche di multi-patterning, dove i circuiti sono stampati con precisione su un wafer di silicio.

Prestazioni confrontate con i concorrenti

Il nuovo Ascend 920 si propone come un forte concorrente dell’H20 di Nvidia, con una velocità di elaborazione che raggiunge i 900 TFLOPS . Questo dato segna un incremento significativo del 30% rispetto al modello precedente di Huawei, il Ascend 910C, che presentava una velocità inferiore a 7nm. Inoltre, l’Ascend 920 offre una banda passante di memoria di 4 TB/s, superando i 3.2 TB/s del 910C. Questo salto tecnologico non solo evidenzia l’ingegnosità di Huawei, ma la colloca anche in una posizione dominante nel mercato cinese.

Sanzioni americane e opportunità per Huawei

Paradossalmente, le sanzioni statunitensi hanno avvantaggiato Huawei nel mercato domestico. La difficoltà per le aziende cinesi di ottenere licenze per importare il chip Nvidia ha spinto molti clienti a rivolgersi ai chip locali, favorendo così la crescita di Huawei. Questo scenario dimostra come le politiche americane, destinate a limitare Huawei, si siano trasformate in un’opportunità inaspettata. Huawei, infatti, sta guadagnando una fetta considerevole del mercato degli acceleratori AI in Cina, grazie a una strategia commerciale accurata e a un’offerta tecnologica competitiva.

Le recenti evoluzioni ci mostrano dunque che, mentre le tensioni internazionali continuano a influenzare il panorama tecnologico, le aziende cinesi come Huawei si dimostrano pronte a cogliere occasioni di crescita anche in un contesto sfavorevole.