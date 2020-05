Huawei Enjoy Z 5G, ufficiale il nuovo telefono: Dimensity 800, supporto 5G e tripla cam

Huawei Enjoy Z 5G è stato lanciato ufficialmente in Cina. Si tratta di uno smartphone che era già stato interessato da alcune indiscrezioni nel corso delle ultime settimane, specialmente per la presenza del supporto 5G. Il nuovo telefono dell’azienda di Shenzhen è stato lanciato in tre diverse varianti di colore, ovvero Midnight Black, Sky Blue e Pink.

Huawei Enjoy Z 5G ha un prezzo di partenza in Cina di 1.699 Yuan (circa 218 euro) per l’opzione con 6 GB RAM e 64 GB di storage, mentre la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage costa 1.899 Yuan (circa 245 euro). Infine, il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costa 2.199 Yuan (circa 283 euro).

Per quanto riguarda le specifiche, Huawei Enjoy Z 5G funziona con personalizzazione EMUI 10.1 basata su Android 10, l’attuale versione del robottino verde. Lo smartphone è dotato di un display LCD Full HD + da 6,57 pollici (1080×2400 pixel) con densità di pixel 405ppi e proporzioni 20: 9. Ad alimentare questo nuovo telefono troviamo un processore octa-core MediaTek Dimensity 800, con la possibilità di espandere la memoria interna fino a 256 GB con l’aiuto di una scheda di memoria Nano ibrida. Va sottolineato che Dimensity 800 è un chip pensato proprio per garantire il supporto 5G anche ai telefoni meno “prestanti”.

Per quanto riguarda il comparto foto, il nuovo smartphone di Huawei è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 megapixel con apertura f / 1.8, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel con apertura f / 2.4 e una fotocamera macro da 2 megapixel con f Apertura /2.4. Sul davanti, troviamo una fotocamera da 16 megapixel posizionata all’interno del “notch dewdrop” (a forma di goccia di rugiada, ndr) con apertura f / 2.0.

Il device è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 22,5 W. Le opzioni di connettività di Huawei Enjoy Z 5G sono WiFi 802.11 ac, 5G, USB Type-C, GPS e il jack audio da 3,5 mm.

Fonte Gadgets360