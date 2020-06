Huawei Enjoy 20 Pro è ufficiale: Dimensity 800, 5G e 8 GB di RAM

Huawei Enjoy 20 Pro è stato ufficialmente lanciato dall’azienda cinese. Nelle ultime settimane era spuntata online qualche indiscrezione su questo nuovo smartphone, e il quadro delle specifiche rivela che le voci erano sostanzialmente giuste.

Il prezzo di Huawei Enjoy 20 Pro è stato fissato a 1.999 Yuan (circa 250 euro) per la variante RAM da 6 GB, mentre il modello di RAM da 8 GB viene venduto a 2.299 Yuan (circa 290 euro). Entrambe le versioni saranno offerte nelle opzioni di colore Blu scuro, Galaxy Silver e Magic Night Black. Inoltre, il telefono è attualmente disponibile per le prenotazioni in Cina, con disponibilità prevista per il 24 giugno.

I dettagli sul prezzo e sul lancio di Huawei Enjoy 20 Pro nei mercati internazionali non sono ancora stati resi noti, pertanto al momento non sappiamo se il prodotto arriverà anche in Italia.

Huawei Enjoy 20 Pro funziona con Android 10 con personalizzazione EMUI 10.1. Il telefono presenta un display Full-HD + da 6,5 ​​pollici (1.080×2.400 pixel) con proporzioni 20: 9 e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lo smartphone è inoltre equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 800 octa-core, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato espandibile tramite scheda microSD (fino a 256 GB). La tripla fotocamera posteriore include un sensore primario da 48 megapixel con un obiettivo f / 1.8, un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo f / 2.4 e un terzo sensore da 2 megapixel con un obiettivo f / 2.4. Il nuovo device dell’azienda cinese ha inoltre una fotocamera anteriore da 16 megapixel.

Le opzioni di connettività includono il supporto 5G (SA / NSA), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS / A-GPS, USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Tra i sensori a bordo troviamo un accelerometro, un sensore di luce ambientale, un giroscopio e un magnetometro. Il telefono ha anche un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Huawei Enjoy 20 Pro è infine equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh che supporta una ricarica rapida da 22,5 W.

Fonte Gadgets360