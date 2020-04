Huawei Card, ufficiale la carta di credito dell’azienda cinese: ricorda la Apple Card

Huawei ha svelato la propria carta di credito. Si chiama Huawei Card, ed è praticamente la risposta del colosso cinese alla Apple Card, la carta di credito lanciata dall’azienda del CEO Tim Cook, che ha raggiunto una certa popolarità negli Stati Uniti. Nonostante finora non ci siano abbastanza dettagli sulla carta di credito di Huawei, qualcosa di interessante è emerso online e vale la pena fare un approfondimento.

La Huawei Card verrà rilasciata sia in formato fisico che virtuale. La versione virtuale della carta può essere rilasciata tramite l’applicazione Huawei Pay. La Huawei Card fisica, a differenza della Apple Card, supporterà i pagamenti “contactless” grazie al sistema NFC. Non è ancora noto quale banca emetterà la HuaweiCard, ma è certo che il sistema di pagamento in base al quale opererà la carta è UnionPay.

La differenza principale con la Apple Card è il costo della carta di credito. Per assicurarsi la Huawei Card l’utente dovrà infatti pagare una cifra annuale: un prezzo che la società con sede a Shenzhen non ha ancora provveduto a comunicare. Tuttavia, per venire incontro alla clientela, Huawei ha deciso di proporre la nuova carta di credito in modalità gratuita per il primo anno.

HuaweiCard utilizza gli stessi protocolli di sicurezza di Huawei Pay, oltre ai classici meccanismi di sicurezza come 3D Secure e altri ancora. Con questa soluzione, l’intenzione di Huawei è quella di “battagliare” con Apple? Non esattamente, dato che l’intenzione dell’azienda cinese non sembra quella di “strappare” i clienti alla società californiana.

Piuttosto, gli esperti del settore ritengono che la Huawei Card sia uno “smacco” a Google, che non è in possesso di una carta di credito. Come noto, Huawei e BigG sono ai ferri corti a causa della revoca della licenza in seguito al “ban” imposto dall’amministrazione USA all’azienda di Pechino.

Fonte Gizmochina