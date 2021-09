Huawei brevetta uno smartphone arrotolabile con le Air Gesture

Nell’anno in cui gli smartphone pieghevoli stanno ormai conquistando il mercato, comincia a crescere anche l’attenzione verso i “rollable”, ovvero i telefoni arrotolabili che promettono la comodità di un tablet nel fattore di forma di uno smartphone tradizionale. Tuttavia, la prossima sfida di questo sviluppo consiste nel controllare come e quando lo schermo va ad estendersi.

I produttori principali stanno studiando alcune soluzioni. Tra questi non poteva mancare Huawei, che ha proposto un’idea basata sull’intelligenza delle gesture.

Stando a quanto emerge in un nuovo brevetto individuato da LetsGoDigital, il gigante di Shenzhen potrebbe consentire agli utenti di controllare l’estensione dello schermo tramite passaggi fisici delle dita, completi di feedback tattile e avvisi audio. Tuttavia, la società cinese descrive anche un metodo di controllo con le “Air Gesture”.

Per essere più chiari, gli utenti potrebbero essere in grado di attivare lo schermo facendo scorrere le mani sopra una fotocamera o un sensore dedicato. Il sensore tradurrà quindi questo movimento come “richiesta” di ritrarre o espandere il display. In più,, il sistema gestuale di Huawei potrebbe anche consentire agli utenti di rallentare o accelerare la velocità di scorrimento dello schermo, mantenendo un certo numero di dita sopra il sensore.

Huawei ha già sperimentato i controlli con i gesti delle mani sulla sua serie Mate, anche se l’utilità di questa soluzione potrebbe essere maggiore su un dispositivo più grande, come appunto uno smartphone arrotolabile.

Il brevetto appena descritto non è il primo per “rollable” realizzato da Huawei, che si sta occupando da tempo di questa innovazione. La documentazione precedente descriveva infatti un telefono con un display avvolgente, mentre un altro set chiariva i dettagli del sistema di attivazione del display.

Al momento non sappiamo se e quando Huawei deciderà di far debuttare sul mercato un suo telefono “arrotolabile”, ma i numerosi brevetti sembrano suggerire come il progetto sia assolutamente in piedi.

Fonte Android Authority