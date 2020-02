Huawei arricchisce AppGallery con tante nuove applicazioni: c’è anche il gaming

Huawei sta rinnovando AppGallery. Lo store ufficiale dell’azienda di Shenzhen si arricchirà molto presto di nuove applicazioni che andranno a rendere ancora più interessante l’ecosistema del colosso cinese.

Stando a quanto emerso sul web, per arrivare a questo importante risultato Huawei si è avvalsa della collaborazione di alcuni sviluppatori, tutti di una certa importanza. La scelta della società asiatica di procedere ad un rinnovo di AppGallery era apparsa evidente già lo scorso mese di novembre durante il primo Developer Day in Italia, quando Huawei aveva chiarito di voler effettuare degli investimenti importanti e mirati.

D’altronde, gli ultimi dati evidenziano come AppGallery sia uno store largamente apprezzato da tutti coloro che scelgono di acquistare uno smartphone Huawei. Gli utenti attivi hanno ormai raggiunto la straordinaria quota di 400 milioni, con la disponibilità di AppGallery estesa in ben 170 Paesi. E’ anche grazie a questi numeri, associati ai 180 miliardi di download all’anno, che molte aziende hanno deciso di approdare sullo store ufficiale.

Huawei si è accorta anche di un dato molto interessante, che appare ormai in continua crescita. Il 6% delle app scaricate da AppGallery, infatti, fanno riferimento al gaming: non è certo un caso, visto che il settore è in costante evoluzione. Proprio per questo, la società cinese ha deciso di dedicare uno spazio anche ad alcuni dei titoli più importanti del momento, come ad esempio Asphalt 9 e The Walking Dead.

Inoltre, vista la tendenza a perfezionare acquisti direttamente con il proprio smartphone, Huawei ha deciso di arricchire AppGallery con dei software che consentono una gestione ottimale del proprio denaro: Satispay, ad esempio, ma anche Nexi Pay, entrambe soluzioni molto gradite ed efficienti.

Infine, su AppGallery sono comparse anche app per coloro che non possono fare a meno dello shopping. Oltre alle immancabili Unieuro e MediaWorld, troviamo anche applicazioni altrettanto utili come DoveConviene, TrovaPrezzi e PromoQui.