Lo scorso anno il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito Huawei nella Entity List, ovvero l’elenco che accerta il “ban” per l’azienda di Shenzhen in seguito all’individuazione di “comprovati rischi per la sicurezza nazionale”.

Huawei non può quindi firmare nuovi accordi di distribuzione di applicazioni mobili (MADA) con Google, il che impedisce a Huawei di distribuire nuovi dispositivi mobili con Google Mobile Services (GMS). Ciò significa che tutti i nuovi smartphone e tablet Huawei – quantomeno quelli che non sono rinominati in modelli di dispositivi esistenti e già certificati – non possono essere commercializzati con le app di Google a bordo.

Il “ban” ha rappresentato subito un grosso problema per Huawei, dato che la stragrande maggioranza delle applicazioni Android è distribuita tramite Google Play Store. Per questo motivo, la società cinese ha dovuto rinforzare il catalogo di app su AppGallery, il proprio App Store. Tuttavia, ci sono molte app Android molto popolari non ancora disponibili su AppGallery: una “carenza” che ha costretto gli utenti ad installare altri App Store, come ad esempio Amazon o Aptoide, oppure scaricare file APK da siti di hosting come APKMirror.

Per facilitare agli utenti il ​​download di app molto conosciute senza dover scaricare app store aggiuntivi o APK di sideload da diversi siti Web, Huawei sta sviluppando un’app chiamata “AppSearch”. L’applicazione è attualmente in fase di test in Germania e l’APK è accessibile pubblicamente sul sito Web tedesco della Huawei AppGallery. (Il nome del sito Web, “zukunftsversprechen”, si traduce approssimativamente in “promessa per il futuro”).

La pagina di destinazione di AppSearch afferma che l’app ha come obiettivo proprio quello di aiutare gli utenti ad installare le loro app preferite sugli smartphone dell’azienda asiatica dotati di Huawei Mobile Services. Huawei elenca Facebook e WhatsApp come esempi di applicazioni che possono essere scaricate effettuando una ricerca in AppSearch e la descrizione elenca le “serie Mate30, serie P40 e Mate X” come esempi di dispositivi su cui questa app è destinata a essere utilizzata.

L’app consente all’utente di ordinare l’elenco in base alla popolarità delle applicazioni, in ordine alfabetico o per categorie. Toccando un’app si può visualizzare la descrizione e da dove può essere scaricata. Va comunque precisato che AppSearch non fornisce download diretti a nessuna applicazione.

Fonte XDA