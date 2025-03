HP svela le novità per il 2025 durante la Amplify Conference: focus su PC, AI e gaming

Nel corso dell’Amplify Conference 2025, un evento di grande rilevanza per HP, il gigante della tecnologia ha messo in evidenza le innovative soluzioni progettate per il nuovo anno, ponendo un particolare accento sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei computer. L’evento, che si è svolto negli Stati Uniti, ha visto la partecipazione di figure rilevanti del settore come AMD e Intel, rendendo evidente l’importanza di questa manifestazione. Non solo il mercato professionale, ma anche quello consumer, soprattutto nel settore del gaming, ha visto protagoniste le ultime offerte di HP.

Un evento cruciale per HP e per il settore tecnologico

L’Amplify Conference rappresenta un appuntamento annuale significativo per HP, un’opportunità per svelare i propri piani e le ultime innovazioni. Quest’anno, l’accento è stato posto sulle richieste del mercato, sempre più orientato verso soluzioni che incorporano l’Intelligenza Artificiale. Il coinvolgimento di importanti partner tecnologici come NVIDIA, AMD, Intel e Qualcomm sottolinea quanto questa direzione sia percepita come fondamentale per il futuro. Durante l’evento, HP ha presentato una gamma di apparecchiature che avranno un impatto diretto su come le aziende e i consumatori utilizzeranno i PC, mirando anche a miglioramenti significativi nelle performance grazie all’AI.

Le novità annunciate da HP sono state parzialmente anticipate al CES 2025 di Las Vegas, dove l’interesse del pubblico per i dispositivi dotati di tecnologie AI era palpabile, nonostante il tempo limitato per esplorare tutte le innovazioni. Questo scambio continuo tra eventi come il CES e l’Amplify Conference evidenzia come le aziende stiano continuamente cercando di rimanere competitive e all’avanguardia.

I computer con AI: un cambiamento nello scenario dei PC

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei PC è uno degli sviluppi più rilevanti nel 2025. HP in particolare ha annunciato che oltre ottanta modelli di computer saranno ora equipaggiati con i chip AMD e Intel dotati di NPU . Questa innovazione rappresenta un’evoluzione significativa nel modo in cui i dispositivi possono gestire applicazioni avanzate, grazie a capacità di elaborazione localizzata. I risultati attesi includono non solo prestazioni migliori, ma anche un uso più efficiente delle risorse.

In particolare, la serie di notebook EliteBook si distingue come uno dei punti focali per HP. Questi dispositivi, attualmente tra i più apprezzati dall’utenza lavorativa, sono stati aggiornati con le ultime tecnologie disponibili, comprese le nuove architetture AMD e Intel che offrono prestazioni elevate, con NPU capaci di elaborare fino a 50 TOPS. Tra i modelli, l’HP EliteBook 8 G1i emerge come esempio di come si possa combinare potenza e funzionalità, ma anche l’EliteBook 6G1q, con piattaforma Qualcomm Snapdragon, si fa notare per le sue caratteristiche all’avanguardia.

Non si limitano ai laptop, HP ha anche aggiornato i desktop compatti EliteDesk e i modelli AiO come l’EliteStudio 8 AIO G1i, mettendo in risalto l’importanza dell’AI in ogni segnalazione. Questi dispositivi sono pensati per ottimizzare l’esperienza utente, supportando applicazioni aziendali moderne e innovative.

Sguardo al mercato consumer e le novità gaming

Oltre al settore professionale, l’interesse di HP si rivolge anche all’utenza consumer, evidenziando nel catalogo i notebook della serie OmniBook. Questa linea è stata ampliata includendo nuovi modelli variati per piattaforma hardware e tipologia di display, dai pannelli OLED a risoluzioni 3K e 2K. Tutti i notebook OmniBook saranno certificati Copilot+, garantendo un’esperienza utente ottimale.

HP ha anche sviluppato modelli specifici per i videogiocatori, introducendo il nuovo Omen 16 Slim, un computer da gaming ultrasottile equipaggiato con l’Intel Core Ultra 9 285H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070. Accanto a questo prodotto, l’Omen Trascend 14, più compatto, offre un display da 14 pollici, attirando l’attenzione di chi cerca prestazioni in uno formato ridotto. A completare l’offerta gaming, HP ha presentato cuffie wireless HyperX Cloud III S, promettendo lunga autonomia e comfort, e l’applicativo OMEN AI, che mira a semplificare l’ottimizzazione delle prestazioni di gioco con un solo clic.

Queste novità dimostrano l’attenzione di HP nell’integrare funzionalità AI nei dispositivi dedicati sia al lavoro che al divertimento, posizionandosi strategicamente in un mercato sempre più esigente e competitivo.