HP Spectre x360 14, l’azienda USA presenta il suo nuovo convertibile: tanti miglioramenti

HP ha appena annunciato diversi nuovi laptop, tra cui il convertibile Spectre x360 14, che apporta alcuni notevoli miglioramenti rispetto al suo già impressionante predecessore da 13 pollici.

L’HP Spectre x360 14 è equipaggiato con i più recenti processori Intel di 11a generazione “Tiger Lake”, in particolare un Intel Core i7-1165G7 quad-core da 28 W con grafica integrata Intel Xe. HP afferma che il nuovo laptop dovrebbe essere fino al 34% più veloce rispetto al modello Spectre x360 13 che la stessa azienda aveva lanciato lo scorso anno.

Si tratta del primo modello Spectre a includere un display con proporzioni 3: 2, con il 20% di spazio verticale in più rispetto agli schermi 16: 9 con cui avevamo avuto a che fare finora. HP afferma inoltre che il nuovo laptop è il suo “PC più intelligente di sempre” e si tratta certamente di un’affermazione che stuzzica ancora di più la clientela. Secondo il noto brand, infatti, lo Spectre x360 14 può rilevare quando è in una borsa e utilizzare la sintonizzazione dinamica di Intel per evitare che la batteria si scarichi o si surriscaldi.

Inoltre, HP Spectre x360 14 è dotato anche della funzione AI ​​Noise Removal, che dovrebbe eliminare il rumore di fondo dalle note app di videochiamata come Microsoft Teams e Zoom. L’azienda sostiene che il prodotto può avere un’autonomia di 17 ore, che scendono però a 10 sul modello i7 / OLED.

Lo Spectre x360 14 ha un prezzo di partenza di 1.199 dollari, circa 1.020 euro al cambio, anche se presumibilmente si tratta della versione sprovvista dello schermo OLED. C’è molta curiosità nel vedere se il nuovo modello di HP riuscirà a tenere testa a quello che per molti è considerato attualmente il miglior laptop, ovvero il Dell XPS 13, che costa invece 999 dollari ed è appena stato aggiornato con i Tiger Lake, la Xe graphics e Thunderbolt 4.

Fonte The Verge