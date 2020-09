HP Pavilion 13, 14 e 15 sono ufficiali: l’azienda svela i nuovi laptop con gli Intel Core 11a Gen

HP ha annunciato un nuovo terzetto di laptop Pavilion. Si tratta di Pavilion 13, Pavilion 14 e Pavilion 15, dispositivi rinnovati sia in termini di design che dal punto di vista dell’hardware. Inoltre questi nuovi prodotti sono totalmente ecologici: si tratta infatti dei primi notebook dell’azienda realizzati con plastica riciclata, inclusa la plastica oceanica.

I laptop HP Pavilion 13, Pavilion 14 e Pavilion 15 sono strutturati con un design elegante, che consentirà al Pavilion 15 di beneficiare di un rapporto schermo-corpo dell’86%, con alcune cornici davvero sottili.

La caratteristica più importante riguarda i chip, che sono gli Intel Core di 11esima generazione con grafica Xe integrata. HP ha anche scelto di proporre un’opzione del modello Pavilion 15 con processore AMD Ryzen 4000. Inoltre, sia il Pavilion 15 che il 14 sono impostati per offrire agli acquirenti la possibilità di scegliere una GPU Nvidia GeForce MX450.

Gli acquirenti del Pavilion 13 possono scegliere tra un display Full HD o Ultra HD, mentre per i Pavilion 14 e 15 sono disponibili un pannello HD o un Full HD. Altre specifiche principali includono l’archiviazione SSD PCIe fino a 1 TB con un modulo di memoria Intel Optane opzionale e un’ulteriore opzione sulla memoria a doppio canale. Anche sul fronte della connettività HP sa il fatto suo: confermato il supporto Wi-Fi 6. HP fornisce inoltre un connettore HDMI 2.0 e una porta USB-C, oltre ad un sensore di impronte digitali opzionale.

La durata della batteria è di 8,5 ore con il Pavilion 13, mentre i modelli più grandi garantiranno 8,75 ore di autonomia, almeno stando ai dati di HP.

Il Pavilion 14 di HP sarà in vendita nel Regno Unito a novembre a partire da 430 sterline (circa 470 euro), e sarà affiancato dal Pavilion 15 che avrà un prezzo di partenza di 400 sterline (circa 436 euro) per la variante AMD Ryzen 4000. Il Pavilion 13 arriverà invece a gennaio, con i prezzi ancora da confermare. Al momento non sappiamo prezzi e disponibilità per il mercato italiano.

Fonte TechRadar