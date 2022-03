Honor X9 5G, ufficiale la versione global di Honor X30: tutti i dettagli

Molti dei fan di Honor ricorderanno di certo la presentazione di Honor X30, avvenuta in Cina lo scorso 16 dicembre. Fin da quel momento si è capito che l’intenzione dell’ex sub-brand di Huawei era quella di provvedere anche ad un rilascio internazionale del prodotto, anche se con tutta probabilità con un’altra denominazione.

Nelle scorse ore è stato infatti confermato il lancio della versione global, che prende il nome di Honor X9 5G. Si tratta del prodotto principale della serie X di Honor – lo slogan scelto dall’azienda è “eXtra Speed, eXtra Power” – che viene rilasciato in Malesia dopo aver fatto la sua comparsa negli Emirati Arabi Uniti (la società cinese aveva anche presentato Honor X8 in Arabia Saudita all’inizio di marzo).

Ma quali sono le caratteristiche di Honor X9? Il nuovo smartphone si presenta come un’evoluzione di Honor X8, come si può facilmente notare dal display LCD IPS da 6,81 pollici Full HD+ (1080 x 2388 pixel), con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, caratterizzato da un “foro” al centro dove trova posto la fotocamera anteriore da 16 MP.

Sul retro, invece, Honor X9 dispone di una tripla fotocamera, con un sensore principale da 48 MP, un secondo sensore macro da 2 MP e un terzo sensore per la profondità, sempre da 2 MP.

Venendo all’hardware, Honor ha voluto equipaggiare l’X9 con un processore Qualcomm Snapdragon 695, abbinato a 8 GB di RAM (a cui si possono aggiungere altri 2 GB di memoria “virtuale” tramite Honor RAM Turbo) e 128 GB di memoria interna. Lo smartphone supporta lo sblocco tramite il riconoscimento facciale ed è dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Il dispositivo supporta altre funzionalità, come il supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e una porta USB-C.

Honor X9 è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida Honor SuperCharge da 66W: stando a quanto affermato dalla società asiatica, lo smartphone si ricarica dallo 0% all’81% in soli 30 minuti. Infine, dal punto di vista software, Honor X9 funziona con Android 11 come sistema operativo, con personalizzazione Magic UI 4.2: per Android 12 (e per la Magic UI 5) bisognerà attendere.

E per quanto riguarda i prezzi? Su questo aspetto non è ancora emerso alcun dettaglio da parte di Honor, pertanto non sappiamo ancora quanto costerà il nuovo dispositivo, né quando potremo vederlo effettivamente sul mercato. Una volta disponibile, gli utenti potranno acquistarlo in tre opzioni di colore, vale a dire Midnight Black, Titanium Silver e Ocean Blue.

Fonte Gizmochina