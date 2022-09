Honor X6 sta per arrivare: ottime specifiche per un mid-range

Honor X6 è un mid-range che l’azienda cinese sta per lanciare sul mercato e che ha già catalizzato le attenzioni degli esperti del settore e dei fan dei prodotti dell’ex sub-brand di Huawei. Si tratta di un nuovo dispositivo della serie X di Honor che sembra avere delle caratteristiche molto interessanti, almeno stando a quanto trapelato dalle immagini e dalle specifiche rivelate questa settimana.

Il telefono è stato già introdotto ufficialmente in diversi paesi, tra cui Malesia e Arabia Saudita, e non sembrano esserci dubbi sul fatto che X6 verrà rilasciato a livello globale. Al momento il brand non ha comunicato nulla in merito al prezzo di questo nuovo device, anche se dovrebbe aggirarsi tra i 130 e i 150 euro nei mercati europei.

Se confermato si tratterebbe davvero di un affare, viste le specifiche. Il telefono, infatti, sfoggia un enorme display LCD TFT da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD + (1600 x 720 pixel) e risulta alimentato con un processore MediaTek Helio G25 octa-core da 2 GHz, abbinato a 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione.

Anche nel comparto foto Honor X6 non delude. Il nuovo mid-range dell’ex sub-brand di Huawei è infatti equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 MP e due sensori di profondità e macro da 2 MP. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 5 MP.

La batteria da 5.000 mAh è un altro aspetto certamente rilevante, anche se l’assenza di una ricarica rapida costituisce una pecca che farà storcere il naso a molti utenti che ritengono l’autonomia una priorità assoluta. Sul fronte del software, Honor X6 verrà distribuito sul mercato con Android 12 pronto all’uso e una personalizzazione Magic UI 6.1.

Non è chiaro quando Honor X6 verrà effettivamente messo a disposizione per l’acquisto anche dalle nostre parti, ma sappiamo già che sarà disponibile nelle varianti di colore Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver.

Fonte Phone Arena