Honor X10 ufficiale in tre varianti di memoria: Kirin 820, Android 10 e supporto 5G

Honor X10 è stato lanciato in Cina nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio. Il sub-brand di Huawei ha scelto di presentare questo nuovo dispositivo tramite un evento online, l’unica modalità possibile vista l’emergenza coronavirus ancora in corso che non permette lo svolgimento di eventi dal vivo.

Con Honor X10 l’azienda mira a rendere il 5G più accessibile alle persone senza dover acquistare necessariamente un telefono top di gamma ad un prezzo che non tutti si possono permettere. Honor X10 è disponibile in tre configurazioni RAM e di archiviazione.

La variante da 6 GB + 64 GB del nuovo smartphone di Honor ha un prezzo di 1.899 Yuan (circa euro), mentre la variante da 6 GB + 128 GB ha un prezzo di 2.199 Yuan (circa euro). Infine, la variante da 8 GB + 128 GB costa 2.399 Yuan, al cambio circa euro. Il telefono è disponibile in quattro opzioni di colore, ovvero Fiery Orange, Midnight Black, Sapphire Blue e Titanium Silver: le vendite partiranno dal prossimo 26 maggio.

Fino ad oggi non sono giunte informazioni sulla disponibilità internazionale per il telefono, anche se gli esperti del settore sono abbastanza convinti che Honor lancerà questo prodotto anche negli altri mercati.

Honor X10 – che funziona con Android 10 come sistema operativo, ndr – è dotato di un display Full HD + da 6,63 pollici (1.080×2.400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90Hz, densità di pixel 397ppi e rapporto “screen-to-body” del 92%. Il telefono è alimentato con un processore octa-core Kirin 820, abbinato ad una GPU Mali-G57, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione integrato espandibile tramite scheda NM (fino a 256 GB).

Per quanto riguarda il comparto foto, Honor X10 ha tre fotocamere sul retro e un sensore davanti per i selfie. La fotocamera principale sul retro è un sensore da 40 megapixel con un obiettivo f / 1.8, mentre il sensore secondario è da 8 megapixel con un obiettivo f / 2.4; infine, il terzo sensore da 2 megapixel ha un obiettivo f / 2.4. Sul davanti Honor ha optato per una fotocamera a scomparsa da 16 megapixel con obiettivo f / 2.2.

Per la connettività, il telefono ha il supporto 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual band 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB Type-C per la ricarica. Infine, la capacità della batteria dell’Honor X10 è di 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W.

Fonte Gadgets360