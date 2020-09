Honor Watch GS Pro, Watch ES e MagicBook Pro, l’azienda presenta i suoi nuovi prodotti

Honor sta espandendo la sua linea di prodotti. Computer, smartwatch, tablet e persino spazzolini da denti: sono tantissimi i dispositivi su cui l’azienda cinese sta concentrando i suoi sforzi, cercando di diversificare il suo catalogo, dove attualmente lo smartphone è senza dubbio l’elemento preponderante.

Proprio alla fine della scorsa settimana, il sub-brand di Huawei ha annunciato tre nuovi prodotti. Si tratta dei due smartwatch Honor Watch GS Pro e Watch ES, e di un ottimo PC portatile, il MagicBook Pro.

Honor Watch GPS Pro viene già considerata la soluzione ideale per atleti esperti o comunque per le persone che hanno particolarmente a cuore il proprio benessere e la salute. Il Watch GPS Pro si presenta con un ampio display Super AMOLED da 1,39 pollici circondato da un enorme tachimetro (48 x 48 x 13,6 mm – 45,5 g). Rotondo e abbastanza massiccio, il nuovo prodotto di Honor dà subito un’impressione di solidità, confermata anche dalle 14 certificazioni militari.

I metodi di esercizio riconosciuti sono ben 100: troviamo principalmente sport all’aria aperta (corsa, camminata, arrampicata, ciclismo, nuoto, ecc.) ma anche indoor (ciclismo, nuoto, canottaggio, ecc.), oltre a sport come lo sci e lo snowboard.

Per quanto riguarda la salute, è possibile monitorare il battito cardiaco e il sonno, misurare la saturazione di ossigeno nel sangue o lo stress. Inoltre, Watch GPS Pro garantisce il monitoraggio dei cicli mestruali. La confezione contiene molti sensori per tutte le situazioni: accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore cardiaco ottico, luce ambientale, barometro, capacitivo. Inoltre, è possibile ricevere notifiche e rispondere alle chiamate tramite Bluetooth.

Il Watch GS Pro è equipaggiato con una batteria da 790 mAh – decisamente ampia per uno smartwatch – che garantisce un’autonomia massima di 25 giorni. Watch GS Pro è compatibile con Android e iOS dalle versioni 5.0 e 9.0. È in preordine a partire da domani, martedì 8 settembre, al prezzo di 249,90 euro (a questo link), con la possibilità di usufruire di uno sconto di 50 euro fino al 21 settembre.

L’Honor Watch ES è invece più indicato per la città: la stessa Honor lo presenta come compagno ideale per “fitness e moda”. Nonostante un prezzo molto conveniente – solo 99,90 euro, disponibilità dal 21 settembre a questo link – non si tratta di uno smartwatch di fascia bassa. Il quadrante allungato e sottile si adatta molto bene ai polsi piccoli; inoltre, l’estrema leggerezza (21 grammi) lo rende quasi impercettibile.

Il suo display AMOLED HD curvo misura 1,64 pollici, con rapporto schermo-corpo del 70%. Honor Watch ES incorpora 12 lezioni di fitness e 96 modalità di esercizio. Utilizza lo stesso programma di salute del GS Pro: monitoraggio del cuore o del sonno, misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue o dello stress e monitoraggio dei cicli mestruali.

Il numero di sensori è inferiore: sensore IMU a 6 assi (accelerometro, giroscopio), sensore cardiaco ottico, sensore capacitivo, sensore di luce ambientale. La batteria da 180 mAh si ricarica in 1 ora e 30 minuti e garantisce un’autonomia di circa 10 giorni (che ovviamente varia in base all’utilizzo).

Infine ecco l’Honor MagicBook Pro, che pare aver già convinto gli esperti del settore, soprattutto grazie al display FullView da 16,1 pollici (1920 x 1080 pixel) che viene ritenuto “sorprendente” da chi ha avuto già modo di testarlo. Lo schermo è circondato da bordi super sottili da 4,9 mm, che gli consentono di avere un rapporto “screen-to-body” del 90%.

L’estrema compattezza e la grande leggerezza (appena 1,7 kg, ndr) consentono a questo prodotto di essere trasportato ovunque, ed è una caratteristica molto importante per coloro che sono portati a viaggiare spesso per studio o lavoro. Tuttavia, questo PC non manca affatto di potenza o velocità: si tratta comunque di un laptop Windows, adatto per il lavoro ma anche per il gaming.

Basti pensare che ad alimentare questo dispositivo troviamo un processore AMD Ryzen 5 4600H e una scheda grafica Radeon, con SSD da 512 GB e 16 GB di RAM DDR4. Il laptop ha una durata della batteria di circa 11 ore, e la stessa è compatibile con la ricarica rapida da 65 W. Sono necessari solo 30 minuti per ricaricarlo al 50% (e il caricabatterie può essere utilizzato anche per lo smartphone, ndr).

Il MagicBook Pro è dotato di piccole funzioni che fanno la differenza, come ad esempio il poter rispondere a una chiamata direttamente dal computer, avviare una videochiamata con la fotocamera nascosta nella tastiera, trasferire video avvicinando il laptop alla tastiera o sbloccare il PC con il lettore di impronte digitali nascosto nel pulsante di accensione.

L’Honor MagicBook Pro sarà disponibile a partire da domani, martedì 8 settembre, al prezzo di 899,90 euro, con possibilità di beneficiare di uno sconto di 100 euro fino al 27 settembre.

Il codice sconto di 10 euro per tutti i prodotti è A10OFFALLPRODUCTS.

In più, fino al prossimo 16 settembre, Honor ha messo a disposizione una serie di offerte “back to school”, dedicate proprio alle ragazze e ai ragazzi che faranno rientro a scuola. Tra i prodotti scontati, troviamo gli ottimi ultrabook Honor MagicBook 14 (coupon ASUMMER10OFFMAGIC14) e MagicBook 15 (coupon A10OFFALLPRODUCTS) ma anche il MagicWatch 2 46 mm, proposto a partire da 139,90 Euro (coupon A10OFFWATCH2).