Honor ViewPad 6 e ViewPad X6, ecco i nuovi tablet: processore Kirin 710A e batteria da 5.100 mAh

Honor ViewPad 6 e ViewPad X6 sono stati appena ufficializzati dal sub-brand di Huawei. Si tratta di due tablet, disponibili nelle varianti LTE e Wi-Fi, che hanno inoltre una varietà di opzioni di archiviazione.

Honor ViewPad 6 funziona con una personalizzazione Magic UI 3.1 basata su Android 10 e presenta un display IPS Full HD da 10,1 pollici (1.200×1.920 pixel) con un rapporto schermo-corpo dell’80,6%. Il dispositivo è alimentato con un processore HiSilicon Kirin 710A octa-core, abbinato a una RAM fino a 4 GB. La memoria sul tablet può anche essere espansa tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

Honor ViewPad 6 è inoltre caratterizzato da una singola fotocamera posteriore da 5 megapixel e una fotocamera frontale da 2 megapixel. La fotocamera posteriore supporta la registrazione video a 1080p; tuttavia, non viene fornita con la stabilizzazione ottica dell’immagine. Stando a quanto emerso online, la fotocamera frontale dovrebbe supportare le videochiamate HD.

Le opzioni di connettività includono 4G (solo variante LTE), Bluetooth v5.1, Wi-Fi dual-band, GPS e USB Type-C per la ricarica. Honor ViewPad 6 è inoltre dotato di una batteria da 5.100 mAh che dovrebbe riuscire a garantire 32 ore di conversazione e 600 ore in fase di “inattività”. Altre funzioni di Honor ViewPad 6 includono una modalità e-book, una modalità per bambini e una modalità di protezione degli occhi.

In termini di specifiche, Honor ViewPad X6 è simile al ViewPad 6, ma con qualche piccola modifica. Anche questo tablet funziona con Android 10 e con la MagicUI 3.1. Il display è un IPS HD da 9,7 pollici (800×1,280 pixel) con un rapporto schermo-corpo del 75%. Il tablet è inoltre alimentato con un processore Hisilicon Kirin 710A octa-core, associato a un massimo di 4 GB di RAM. Anche in questo caso è possibile l’espansione tramite una scheda microSD (fino a 512 GB).

La fotocamera posteriore da 5 megapixel supporta la registrazione video full HD, mentre la fotocamera frontale da 2 megapixel offre funzionalità di videochiamata HD. ViewPad X6 è inoltre dotato di una batteria da 5.100 mAh: anche qui Honor assicura 32 ore di conversazione.

Honor ViewPad 6 e ViewPad X6 sono attualmente elencati per le prenotazioni in Cina; al momento non sappiamo se i due tablet arriveranno anche qui da noi. Il prezzo della variante Wi-Fi Honor ViewPad 6 è di 1.299 Yuan (163 euro) per l’opzione di archiviazione 3GB + 32GB, mentre il modello da 4GB + 64GB è disponibile a 1.399 Yuan (175 euro). Il prezzo della variante LTE del ViewPad 6 è invece di 1.599 Yuan (più o meno 200 euro) per il modello base da 4 GB + 64 GB. La sua opzione di archiviazione da 4 GB + 128 GB costa 1.899 Yuan (238 euro circa).

Venendo alla variante Wi-Fi dell’Honor ViewPad X6, il prezzo parte da 1.099 Yuan (circa 138 euro) per l’opzione di archiviazione 3GB + 32GB e 1.199 Yuan (al cambio circa 150 euro, ndr) per il modello con 4GB + 64GB. La variante LTE del tablet di Honor ha una singola opzione di archiviazione da 3 GB + 32 GB al prezzo di 1.199 Yuan, sempre 150 euro circa.

Honor ViewPad 6 viene venduto in due opzioni di colore: Mint Green e Starry Sky Grey. ViewPad X6 è invece disponibile nella colorazione verde menta.

Fonte Gadgets360