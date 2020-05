Honor ViewPad 6, ufficiale il nuovo tablet: Kirin 985, display da 10,4” e “Magic Pencil”

Il tablet Honor ViewPad 6 è stato lanciato nella giornata di lunedì durante l’evento di lancio di Honor Smart Life in Cina. Il sub-brand di Huawei rientra quindi in quell’elenco di aziende che vogliono ancora investire idee e denaro in un settore che appare in lenta agonia ormai da diverso tempo.

Il nuovo tablet si presenta con delle caratteristiche tecniche tutto sommato apprezzabili, ed è anche dotato di supporto 5G e di una “Matita magica” (la Magic Pencil, ndr) con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione. Come ricorderanno i lettori di OutofBit, lo scorso novembre Honor lanciò ufficialmente il MatePad Pro 5G, il primo tablet al mondo con connettività 5G.

Il nuovissimo Honor ViewPad 6 presenta un display da 10,4 pollici con risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel) e un rapporto schermo-corpo dell’84%. Il tablet è alimentato con un processore HiSilicon Kirin 985 octa-core da 7nm, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata. Funziona con Magic UI 3.1 basata su Android 10, l’attuale versione del sistema operativo di Google. Nonostante ciò, al tablet mancano i servizi Google per i noti motivi (il “ban” degli USA e la conseguente revoca della licenza da parte di BigG, ndr), pertanto gli utenti dovranno dipendere dalla AppGallery di Huawei per le applicazioni.

Il tablet ha una fotocamera da 13 megapixel f / 1.8 integrata nella parte posteriore con un flash LED. Sul davanti, invece, il dispositivo presenta una fotocamera f / 2.0 da 8 megapixel. Honor ViewPad 6 è inoltre equipaggiato con una batteria da 7.250 mAh con supporto di ricarica rapida da 22,5 W tramite una porta USB di tipo C.

Il prezzo di Honor ViewPad 6 in Cina sarà annunciato il 13 giugno. Per quanto riguarda gli altri mercati, il nuovo tablet verrà messo a disposizione entro il prossimo mese. Le opzioni di colore scelte da Honor sono in tutto tre: Emerald Green, Titanium Silver e Midnight Black.

Fonte Gadgets360